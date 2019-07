Cloudian vient de signer coup sur coup deux accords de partenariat impliquant sa solution de stockage objet S3. Le premier concerne l’intégration du produit à la plateforme cloud de VMware, le second porte sur une solution développée conjointement avec Seagate. A cette occasion, nous nous sommes entretenus avec le responsable des ventes pour la France, Eric Peters.

Pouvez-vous nous présenter brièvement Cloudian France ?

Eric Peters : La filiale a été ouverte en 2017. Nous comptons aujourd’hui une dizaine de partenaires qui assurent le suivi des clients. Nous en sommes encore aux retours d’expérience, très positifs, de nos clients parmi lesquels nous comptons Rubrik et la MGEN. Nous avons une dizaine de clients en tout. Aujourd’hui nous entamons la phase deux de notre démarrage qui consiste à augmenter le nombre de transactions et le nombre de clients à adresser.

Quelles sont vos ressources ?

Eric Peters : Cloudian France c’est trois personnes qui occupent uniquement des fonctions commerciales. Nous avons également des ressources support et channel mais qui ne sont pas dédiées à la France. Nous nous appuyons sur les 70 salariés de Cloudian en Europe. Nous attendons des partenaires qui prennent en charge le support.

Pouvez-vous nous communiquer quelques chiffres ?

Eric Peters : La société étant privée, nous ne communiquons pas de chiffres.

Parlons produits si vous le voulez bien. Je crois savoir qu’il y a du neuf de ce côté-là.

Eric Peters : Nous avons deux nouvelles annonces. La première est Cloudian sur VMware as a Service. C’est une brique fonctionnelle qui manquait à VMware. Notre stockage objet est une fonctionnalité essentielle qui peut tourner sur un datacenter, sur Azure, Amazon et Google Cloud, et dans le cloud hybride. La solution est gérée directement à partir de VMware vCloud Director.

Les fonctionnalités clés incluent le regroupement de ressources multi-tenants, des outils de gestion intégrés tels que la facturation, la qualité de service, le chiffrement des données, la fonction WORM (Write Once, Read Many) pour la sécurité et la conformité, et enfin la géodistribution qui permet une gestion facile du stockage sur plusieurs sites.

Le deuxième annonce concerne le développement avec Seagate de Cloudian HyperStore Xtreme, Powered by Seagate, qui combine notre logiciel et une plateforme de stockage haute densité Seagate. Nous sommes éditeurs mais nous travaillons également en mode OEM et sur des appliances développées avec Lenovo, Cisco ou HPE. Il s’agit cette fois d’une solution destinée au cloud privé permettant de stocker jusqu’à un exaoctet avec un coût de possession jusqu’à 70% inférieur à celui des solutions de stockage en tant que service. Contrairement aux systèmes de stockage traditionnels, la rentabilité est croissante au fur et à mesure que la capacité augmente. La densité est supérieure de 83% à celle des systèmes concurrents, ce qui permet d’économiser de l’espace-disque.

Un autre point à rappeler est que le stockage objet Cloudian est par ailleurs interopérable avec l’écosystème cloud S3.