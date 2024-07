Blue (ex Bretagne Télécom) va ouvrir un deuxième centre de données à Nantes, près de La Beaujoire, d’ici la fin de cette année. Blue va ainsi doubler sa capacité de stockage – de 5.000 à 10.000 serveurs infogérés – réduire les temps de latence et offrir une redondance avec son centre de données de Rennes.

Ce centre de données nantais permettra en effet de mettre en œuvre un plan de reprise/continuité d’activité avec une connexion entre les deux datacenters n’excédant pas les 2ms sur 125 kilomètres de distance.

D’une surface de 2.000 m2, il également est conçu pour avoir l’empreinte carbone la plus réduite possible.

« Le datacenter de Nantes va utiliser un système de climatisation green CVC avec redondance. Il bénéficie d’une boucle d’eau tempérée pour le free cooling, réduisant la consommation énergétique liée à la production d’eau », », précise Réda Belouizdad, le directeur marketing de Blue. « La redondance de la boucle d’eau 2N et le confinement des baies en allée chaude permettent de conserver la chaleur et d’évacuer les calories récupérées dans les bureaux, visant un PUE de 1.2. De plus, il sera équipé de deux voies électriques et deux voies hydrauliques, d’onduleurs modulaires à très haut rendement de 97%, ainsi que de groupes électrogènes potentiellement recyclés, assurant une performance et une durabilité optimale ».

Fondée en 2005 par Nicolas Boittin, l’ex-Bretagne Télécom revendique 2.500 entreprises clientes pour un effectif de 180 collaborateur·rice·s.