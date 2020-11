CIS Valley annonce un remodelage de son organisation et de sa gouvernance. L’intégrateur-hébergeur-infogéreur bordelais vient de recruter l’ex-directeur de Westcon, Kizitho Ilongo, au poste nouvellement créé de directeur commercial et marketing. Objectif affiché: accélérer le développement commercial. Il reprend notamment le pilotage des trois agences commerciales de l’entreprise (Bruges, Toulouse et Nantes) et de leurs antennes (Montpellier et Orléans). Un rôle jusque-là dévolu au directeur général Mathieu Le Treut. Il reprend également la relation avec les partenaires stratégiques (Cisco, Dell, HPE, Lenovo, Microsoft, VMware…). Il est secondé sur la partie marketing et communication par Maxime Fourny, le dirigeant-fondateur de Web Venture, l’éditeur de la solution de création de place de marché Darwin Marketplace, racheté par CIS Valley en octobre 2019. Ce dernier succède à Daniel Saingolet, qui a fait valoir son droit à la retraite fin septembre.

Mais c’est surtout sur la partie services que la société fait évoluer son organisation. L’ancienne division Cloud & Services, qui regroupait ses services d’ingénierie (build), ses services managés (run) et ses activités de développement de progiciels (Cap Valley/Sonate), a été entièrement remaniée. Hubert Gaudré qui dirigeait jusque-là cette entité Cloud & Services, a hérité des services managés, tandis que Sébastien Ardrino, qui dirigeait jusque-là les services logiciels et décisionnels, pilote désormais les services d’ingénierie (mise en œuvre, migration cloud…)

Un département architecture et innovation, dont le rôle est de définir les offres et les outillages associés, a également été créé. Il a été confié à Jonathan Ageorges, ex-responsable du pôle architecte solution. Enfin, le directeur du système d’information Olivier Duffour est promu directeur gouvernance projets et système d’information. À ce poste, il récupère l’ensemble de la chefferie de projet (internet et externe) sur les sujets d’infrastructures et de logiciels applicatifs.

En différenciant ainsi ses équipes services, CIS Valley espère renforcer leur expertise et améliorer in fine sa qualité de service et sa rentabilité, souligne Mathieu Le Treut.

Jonathan Ageorges et Kizitho Ilongo rejoignent Mathieu Le Treut, Hubert Gaudré, Sébastien Ardrino et la nouvelle directrice administrative et financière Delphine Fournier au comité de direction présidé par Alain Cadot.

La mise en place de cette nouvelle organisation, effective depuis le 1er octobre, a coïncidé avec la mise en préproduction de Microsoft Navision en remplacement de son ERP historique (Akuiteo). Cette migration s’accompagne de l’implémentation – toujours en cours – de la gestion de projet de l’éditeur Sciforma, qui doit permettre à l’ensemble des équipes services d’adopter un référenciel commun.

Comme beaucoup, l’activité de CIS Valley a été perturbée par la crise sanitaire. Mais s’il sait qu’il n’atteindra pas les 43 M€ de chiffre d’affaires espérés initialement, l’intégrateur mise désormais sur un revenu équivalent à celui de 2019, à savoir 39 M€. Un atterrissage en douceur qu’il doit notamment à ses services récurrents, qui représentent désormais près de 40% de son activité.

Filiale du Holding Actual Invest (75 M€ de CA 2019), CIS Valley (160 personnes) se prépare à emménager d’ici quelques semaines (probablement début 2021) dans son nouveau siège social flambant neuf du Haillan (33) avec les équipes d’Actual (30 personnes) et de C-Pro (10 personnes), également filiales d’Actual Invest.