Sans surprise, c’est CIS Valley qui produit les services cloud que le grossiste Actual Systèmes met à disposition de ses partenaires revendeurs en marque blanche. Pour rappel, les deux sociétés appartiennent désormais au même holding, Actual Invest, contrôlé par Alain Cadot.

Au cours de l’automne, CIS Valley a lancé trois offres packagées à l’intention des partenaires Actual : une offre d’infrastructure sous forme de service (CIS Cloud Valley), une offre de sauvegarde externalisée (CIS Secure Valley) et une offre de plan de reprise d’activité externalisée (CIS Cloud Connect). Ces offres s’ajoutent à ses offres historiques CIS Power Valley (infrastructure AS/400 mutualisée), son cloud santé labellisé HADS et son offre d’infogérance sur-mesure destinées à sa clientèle d’ETI et de grands comptes.

Un ingénieur commercial, Lionel Montaletang, a été mandaté en interne pour développer ce modèle indirect en lien avec les commerciaux d’Actual. Ceux-ci ont bénéficié d’un plan de formation et ont accès à une assistance téléphonique dédiée. CIS espère engranger 600 K€ de contrats via le réseau des partenaires Actual cette année, soit 10% de ses signatures de nouveaux clients cloud cette année. Des contrats Actual qui devraient lui rapporter 300 K€ de revenus dès cette année sur les 10 M€ de revenus attendus sur le Cloud et l’infogérance.

Désormais sous la direction opérationnelle de Mathieu Le Treut, nommé directeur général en décembre dernier, la société a engagé une refonte en profondeur de son informatique. Elle a décidé de remplacer son ERP historique ITN V9 Gestion (rebaptisé depuis Ahkuiteo) par Navision. La mise en production est prévue pour janvier 2019. Au passage, CIS Valley prépare une refonte de son plan de classement documentaire et est en cours de sélection d’une solution de CRM. Des chantiers confiés à Olivier Duffour, nommé directeur du système d’information et du numérique en janvier.