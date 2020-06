Les livraisons de systèmes de stockage externe ont baissé de 10,7% en dollars et de 8,1% en euros en glissement annuel au premier trimestre 2020 dans la zone EMEA rapporte IDC qui ne fournit pas de chiffres.

Le trimestre a connu des différences marquées entre l’Europe de l’Ouest en baisse de 16,5% sur un an et la CEMA en hausse de 9% (toutes deux en dollars).

Le segment des baies 100% flash (AFA) a maintenu sa trajectoire de croissance régulière à 4% sur un an, augmentant encore sa part de la valeur du marché du stockage externe à 47%. L’augmentation s’est produite au détriment des baies flash hybrides (HFA), en baisse de près de 25% sur un an et couvrant 36% des expéditions en valeur, et des baies HDD uniquement, en baisse d’environ 11% et représentant seulement 17% de la valeur des expéditions. « Bien qu’IDC s’attende à ce que le déclin du marché se poursuive pour le reste de l’année, la pandémie de Covid-19 restera aussi dans les mémoires comme un tournant décisif pour le secteur des datacenters, accélérant la transition vers le cloud public et les modèles de consommation à la carte, tout en générant davantage d’investissements dans la transformation numérique », explique dans un communiqué Silvia Cosso, directrice de recherche associée, Systèmes de stockage, IDC Europe de l’Ouest.

La valeur de marché du Stockage Externe en Europe Occidentale est donc de nouveau en baisse de 16,5% en dollars (-14,1% en euros). Les baies 100% flash ont bondi à 49% de la valeur totale, enregistrant un léger recul de 1,6% sur un an et se révélant ainsi considérablement plus résistantes que les baies HFA et HDD.

Le marché allemand est revenu en territoire positif, mais cela n’a pas suffi à compenser les fortes baisses dans les autres grands pays comme le Royaume-Uni et la France. « Malgré la baisse, les dépenses dans les systèmes AFA et HCI (hyperconvergés) se sont avérées plus résilientes et, alors que sur les principaux marchés certains investissements non budgétisés ont été suspendus, les dépenses dans certains domaines tels que les déploiements VDI, les outils de collaboration et la continuité des activités ont été un moteur important pour le trimestre », commente Silvia Cosso.

Les perspectives pour l’ensemble de l’année 2020 sont toujours négatives, les mesures de confinement strictes qui ont provoqué une récession sur de nombreux marchés européens devraient encore avoir des conséquences néfastes sur le deuxième trimestre, avant de connaître un rebond en 2021.

Malgré le début de la pandémie de COVID-19, la valeur marchande du stockage en Europe centrale et orientale, au Moyen-Orient et en Afrique (CEMA) a en revanche augmenté de 9% en glissement annuel au cours des trois premiers mois de 2020. Cette évolution était plus optimiste que prévu, principalement grâce à d’importants investissements dans les télécommunications en Russie et à des projets de datacenters au Moyen-Orient qui ont été exécutés avant la mise en œuvre des restrictions dans la région.