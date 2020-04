Les ventes de systèmes de stockage externes dans la zone EMEA ont baissé de 5,4% en glissement annuel en dollars et de 2,5% en euros au quatrième trimestre selon IDC. Tous les principaux fournisseurs ont été à la peine, seuls IBM (-1,52%) et Hitachi (-3,52%) limitant la casse. Le marché a ainsi clôturé 2019 en baisse de 2% en dollars sur l’année et en hausse de 3,1% en euros. Ces mouvements interviennent après une croissance exceptionnelle en 2018 (+16% en dollars et +11,5% en euros). On constate toutefois des différences marquées entre les sous-régions, l’Europe de l’Ouest affichant une baisse de 8,9% sur un an et la sous-région CEMA reculant de 4,2% (toutes deux en dollars).

Si l’on s’en tient à l’Europe occidentale, les baies 100% flash (AFA) ont représenté plus de 46% de la valeur totale des expéditions dans la sous-région au quatrième trimestre, portant le total de 2019 à plus de 41%. Les dépenses en matière de stockage ont affiché une nouvelle baisse au Royaume-Uni. L’Allemagne, où les plans de rénovation des centres de données semblent avoir ralenti en raison de conditions macroéconomiques incertaines au second semestre, a elle-aussi enregistré un recul des ventes l’année dernière.

« Alors que la crise du Covid-19 s’intensifie dans la région, IDC s’attend à ce que les investissements se concentrent sur la garantie de la continuité des activités pour les charges de travail hautement critiques à court terme et, à moyen terme, sur l’accélération des initiatives de transformation numérique et la transition vers l’Opex pour l’infrastructure matérielle », explique dans la présentation de l’étude Silvia Cosso, responsable de la recherche, Storage Systems, IDC Western Europe. « Dans ce contexte, l’AFA, le HCI et le stockage défini par logiciel [SDS] devraient gagner en intensité dans la région afin de moderniser les datacenters et d’améliorer leurs capacités en matière de cloud tout en garantissant des performances élevées pour les charges de travail critiques. »