Le marché des systèmes de stockage externes de la région EMEA a enregistré une croissance de 9,4% en dollars (12,9% en euros) au quatrième trimestre 2018 selon IDC. Le secteur a clôturé l’année avec une croissance record (+ 16,4% en dollars, + 11,8% en euros).

Le marché des baies tout flash se rapproche peu à peu des 40% du total des livraisons (37% pour le quatrième trimestre et 35% pour l’ensemble de l’année) et est sur le point de dépasser les baies hybrides sur le plan des baies les plus vendues. Celles-ci représentent 45,1% des livraisons totales en valeur pour l’ensemble de l’année, mais seulement 43,8% pour le trimestre, avec une croissance plus lente en glissement annuel (+ 5,8% au quatrième trimestre, contre 32% pour les baies tout flash).

La progressions des baies alimentées par mémoire flash se fait aux dépens des baies disques durs, qui restent principalement confinées aux charges de travail secondaires. Ces dernières ont perdu 12,8% sur un an sur le trimestre et 18,4% sur l’ensemble de l’année.

Sur un plan régional, le marché de l’Europe de l’Ouest a progressé de 10,1% en dollars et de 13,6% en euros. Les baies 100% Flash ont largement contribué à cette augmentation, représentant un peu moins de 38% du total des livraisons, ce qui représente une augmentation de près de 25% par rapport à l’année précédente.

» Les dépenses de stockage ont jusqu’à présent démontré une grande résistance face à l’instabilité politique et économique qui frappe la région, les investissements induits par la transformation numérique progressant sans encombre », commente dans un communiqué Silvia Cosso, responsable de la recherche European Storage and Datacenter Research chez IDC. « Les entreprises mettent à jour leurs centres de données en fonction de la nouvelle vague de transformation informatique provenant des charges de travail de l’intelligence artificielle et de l’intégration du noyau vers le cloud, en adoptant des technologies émergentes telles que le tout flash non volatile, pour tirer parti de la grande consolidation des charges de travail permise par ces baies. »

L’Europe centrale et orientale, le Moyen-Orient et l’Afrique (CEMA) ont enregistré une croissance à un chiffre des dépenses en stockage externe (7,5% sur un an). À l’instar de l’Europe occidentale, avec une croissance de 60% en glissement annuel et une augmentation de 35% de sa part de marché, les baies tout flash ont entraîné l’ensemble du marché à la hausse.