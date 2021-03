Le marché des systèmes de stockage externe a reculé de 2,8% en dollars sur un an et chuté de 9,8% en euros dans la zone EMEA au quatrième trimestre selon le Quarterly Disk Storage Systems Tracker EMEA d’IDC. Le taux de change a joué un rôle central en rendant la comparaison d’une année sur l’autre plus favorable lorsqu’on la regarde en dollars plutôt qu’en euros. On notera dans le tableau ci-dessous que deux constructeurs ont échappé à la baisse : HPE, dont le chiffre d’affaires a progressé de 1%, et hitache, dont les revenus ont bondi de 10,9%.

Contrairement aux trimestres précédents, les performances ont été quasiment identiques (en dollars) dans les deux sous-régions, baissant de 2,8% en l’Europe de l’Ouest et de 2,9% dans la CEMA. Le segment 100% flash (AFA) a enregistré une baisse de 3,9% d’une année sur l’autre. Le segment flash hybride (HFA) s’est révélé plus résilient, avec un recul limité à 0,6%.

Sur l’ensemble de l’année, le marché a baissé de 6,5% en dollars et de 8,4% en euros, le segment AFA, qui représente 44% des revenus, restant à flot (+ 3,7% en dollars et + 1,6% en euros).

« Alors que le ralentissement économique de 2020 a frappé les pays de la zone EMEA avec des niveaux d’intensité différents, les événements récents dans la région modifient la façon dont l’infrastructure informatique est achetée et consommée. L’intérêt pour des modèles de consommation cloud couplés avec l’IT distribuée ainsi qu’une plus large adoption de la transformation numérique alimenteront l’innovation et la compétitivité pendant la reprise », explique dans un communiqué Silvia Cosso, directrice de recherche associée, Disk Storage Systems, IDC Europe de l’Ouest.

Si l’on s’en tient à l’Europe de l’Ouest, la valeur de marché du stockage externe est en baisse de 2,8% en dollars (-9,7% en euros) sur le trimestre et de 9,8% sur l’ensemble de l’année (-11,6% en euros).

« Le segment AFA représentait plus de 45% du total des expéditions pour 2020, contre 41% en 2019, tandis que le HCI a contribué à près de 16% de la valeur du stockage externe, tous deux indiquant une accélération des plans de rénovation des centres de données des entreprises européennes », précise Silvia Cosso.

Bien qu’il y ait des signes de reprise dans la sous-région, l’analyste reste prudente, estimant que cette reprise dépend fortement du déploiement de la vaccination.