C’est la plus forte chute de l’histoire du marché mondial des smartphones. En février, les expéditions de smartphones ont chuté de 38% en année glissante passant de 99,2 millions à 61,8 millions rapporte Strategy Analytics. « La demande s’est effondrée en Asie le mois dernier, en raison de l’éclosion du Covid-19, ce qui a entraîné une baisse des expéditions à travers le monde. Certaines usines asiatiques n’étaient pas en mesure de fabriquer des smartphones, tandis que de nombreux consommateurs ne pouvaient pas ou ne voulaient pas se rendre dans les magasins de détail », commente dans un communiqué la directrice du cabinet d’analyse, Linda Sui.

Malgré des signes de reprise en Chine et en Corée du Sud, Strategy Analytics s’attend à une situation analogue en mars, les mesures de confinement ayant atteint, à des degrés divers, une grande partie du marché mondial. « L’industrie des smartphones devra travailler plus dur que jamais pour augmenter les ventes dans les semaines à venir », estime de son côté Yiwen Wu, analyste principal, qui préconise notamment des ventes flash en ligne et de généreuses remises sur des packages associant des smartphones et des « produits chauds » tels que les montres connectées.

Que se passera-t-il si les confinements se prolongent ? Cette question, nos confrères de The Register l’ont posée à Neil Mawston, directeur exécutif Global Wireless Practice chez Strategy Analytics EMEA. « Il reste environ 600 marques fabriquant des modèles de smartphones dans le monde entier. Nous prévoyons que cela basculera au cours de la prochaine année », a-t-il répondu. « Certains sortiront du marché, certains s’arrêteront complètement, d’autres fusionneront. Certains, en perdition, seront rachetés. Nous nous attendons à voir l’offre changer radicalement au cours de la prochaine année. » Selon lui, Apple, qui possède d’énormes ressources financières, pourra supporter pendant plusieurs années de faibles ventes. En revanche, d’autres acteurs qui ont subi de lourdes pertes ces dernières années, comme Lenovo, Motorola ou Sony, auront du mal à résister.

S’appuyant sur l’exemple chinois (affaiblissement des ventes en janvier, effondrement en février et léger redressement en mars), Neil Mawston s’attend à une reprise en mai. « C’est notre hypothèse de travail actuelle. Mais cela dépendra de la façon dont ces confinements se dérouleront », conclut-il prudemment.