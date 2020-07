Dans un marché en recul de 16% sur un an selon IDC, Huawei a détrôné Samsung en tant que premier fournisseur mondial de smartphones au deuxième trimestre. Au total, 278,4 millions de smartphones ont été expédiés au cours de la période. Bien qu’il s’agisse d’une baisse plus importante qu’au premier trimestre, elle était attendue en raison de la pandémie qui a bloqué la plupart des économies mondiales.

« Les expéditions de smartphones ont subi une énorme baisse au deuxième trimestre car elles sont directement corrélées aux dépenses de consommation, qui ont connu une réduction massive en raison de la crise économique mondiale et de la hausse du chômage provoquée par les confinements généralisés », explique dans un communiqué Nabila Popal, directrice de recherche Worldwide Mobile Device Trackers chez IDC. « Ceci, combiné à la fermeture des magasins de détail, en particulier dans les régions où les achats en ligne sont moins courants, a aggravé l’effet négatif sur les ventes de smartphones. En outre, les consommateurs ont consacré beaucoup d’argent à d’autres technologies telles que les PC, les moniteurs et les tablettes pour le travail à domicile, ce qui laisse une part encore plus petite pour les smartphones dans leur portefeuille déjà amaigri. »



D’un point de vue régional, la région Asie/Pacifique (à l’exclusion de la Chine et du Japon), l’Europe occidentale et les États-Unis ont enregistré des baisses de livraison de respectivement 31,9%, 14,8% et 12,6%. La Chine, qui montre par ailleurs des signes de reprise, s’est mieux comportée avec une baisse limitée à 10,3%.

Chez les fournisseurs, Huawei s’installe pour la première fois en tête du marché avec 55,8 millions de smartphones livrés au cours du trimestre malgré une baisse de 5,1% d’une année sur l’autre. Le marché déclinant encore plus rapidement, le fabricant chinois s’en arroge 20,0%, un pourcentage qu’il n’a jamais atteint précédemment. Cela s’explique par sa forte croissance en Chine – près de 10% sur un an – qui a compensé les fortes baisses auxquelles l’entreprise a été confrontée dans les autres régions. Reste à voir si les mesures prises par les Etats-Unis à l’encontre du fabricant permettront à ce dernier de conserver sa première place.

Désormais numéro deux, Samsung a expédié 54,2 millions de smartphones au deuxième trimestre, soit une part de marché de 19,5%. Cependant, avec des ventes réduites de 28,9% d’une année sur l’autre, le géant coréen enregistre la baisse la plus importante du top 5 des fournisseurs. Alors que la série A continue de bien performer et représente la majorité de ses livraisons, les appareils haut de gamme tels que le Galaxy S20 et le Galaxy Z Flip, malheureusement lancés au plus fort de la pandémie, affrontent des vents contraires malgré des baisses de prix.

Apple a expédié 37,6 millions d’iPhones au cours du trimestre, ce qui place la firme de Cupertino au troisième rang des fournisseurs avec 13,5% de part de marché. Les expéditions ont réussi à grimper de 11,2% d’une année sur l’autre grâce au succès continu de l’iPhone 11 et au lancement opportun de l’iPhone SE. Celui-ci rencontre un franc succès en ciblant efficacement le segment d’entrée de gamme, ce qui est de bon augure pour le fournisseur en cette période de crise où les consommateurs se tournent vers des appareils plus économiques. Concernant l’avenir, les lancements prévus de quatre nouveaux modèles signaleront l’entrée d’Apple dans le monde de la 5G où il affrontera des appareils Android 5G sortis voilà plus d’un an.

Xiaomi a livré 28,5 millions d’appareils, ce qui lui permet de conserver sa position de numéro quatre et d’atteindre une part de marché de 10,2% malgré un recul de 11,8% de ses livraisons. Le fabricant a enregistré une forte baisse d’une année sur l’autre en Chine,. En Inde, le confinement et le sentiment anti-chinois ont eu un impact important sur le fournisseur dont les ventes ont chuté de 50% d’une année sur l’autre, ce qui ne l’empêche toutefois pas de maintenir sa position de numéro un dans le pays.

Oppo est revenu dans le Top 5 ce trimestre avec 24,0 millions d’unités et 8,6% de part de marché malgré une baisse des livraisons de 18,8% en un an. Environ 60% des expéditions du fabricant chinois étaient destinées à son marché intérieur où la série A reste le moteur des ventes. Par ailleurs, la nouvelle série Reno 4 a réalisé de bien meilleures performances que prévu grâce à des prix très compétitifs. En Inde, son deuxième marché, le fournisseur a été confronté à des problèmes d’offre et de demande avec des fermetures d’usines et des consommateurs sensibles au sentiment anti-chinois