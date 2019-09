La suite Windows Analytics prendra sa retraite le 31 janvier prochain et cèdera la place à Desktop Analytics, disponible en version d’évaluation publique depuis le début du mois de juillet. « A ce jour, des centaines de clients utilisent Desktop Analytics pour maintenir à jour près de deux millions d’appareils Windows. Nous sommes également ravis du volume de commentaires que vous partagez et nous vous encourageons à continuer à nous faire savoir ce qui fonctionne et ce que nous pouvons améliorer », indique l’éditeur sur son blog.

Windows Analytics, qui fait partie de l’ Operations Management Suite, comprend trois composants, à savoir « Upgrade Readiness », « Update Compliance » et « Device Health » qui sont utilisés pour évaluer les éventuelles mises à niveau de Windows 10 et les compatibilités des applications. Ces fonctionnalités sont désormais combinées dans la solution Desktop Analytics, qui est configurée par les administrateurs du portail Azure.

L’éditeur encourage les clients qui ne sont pas encore clients de Windows Analytics à se reporter d’ores et déjà sur Desktop Analytics. D’ici quelques semaines, lorsque la disponibilité de la nouvelle offre sera générale, il ne sera plus possible d’accéder aux composants « Upgrade Readiness » et « Device Health ». En revanche, les clients pourront continuer à s’appuyer sur « Update Compliance » au-delà de janvier 2020.

Selon nos confrères de RedmondChhannelPartner, pour utiliser Desktop Analytics les entreprises doivent disposer de System Center Configuration Manager version 1902 ou ultérieure. De plus, une licence E3 ou E5 (ou équivalente) est requise. Desktop Analytics est toutefois capable de fonctionner avec les mises à niveau vers Windows 10 version 1709 ou ultérieure.

Dès à présent, les clients éligibles et disposant des licences nécessaires peuvent sélectionner un espace de travail Windows Analytics existant en tant qu’espace de travail Desktop Analytics lors de l’intégration initiale. Une fois celle-ci terminée et l’enregistrement du périphérique réalisée dans Configuration Manager, les données existantes seront automatiquement déplacées vers le nouvel espace de travail Desktop Analytics. Ce processus prend généralement environ 24 heures précise Microsoft.