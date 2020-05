Les expéditions mondiales de smartphones ont diminué de 11,7% d’une année sur l’autre au premier trimestre selon IDC. Au total, les fabricants ont expédié au cours de la période 275,8 millions de smartphones. Il s’agit de la plus forte baisse annuelle (d’une année sur l’autre) jamais enregistrée.

Cette baisse n’est pas une surprise car le premier trimestre a marqué le début de la pandémie de Covid-19 ainsi que le pic des fermetures en Chine, qui se sont étendues au reste du monde à la fin du trimestre. C’est d’ailleurs la Chine – qui représente un quart des livraisons dans le monde – qui a enregistré la plus forte baisse, les livraisons y ayant chuté de 20,3% d’une année sur l’autre. La dépendance mondiale à l’égard de ce pays en matière d’approvisionnement a également provoqué des problèmes majeurs au cours du trimestre. Les autres régions qui ont contribué à la forte baisse mondiale sont les États-Unis (-16,1%) et l’Europe occidentale (18,3%).

« Ce qui a commencé comme un problème côté offre initialement limité à la Chine est devenu une crise économique mondiale, l’impact sur la demande commençant à se manifester à la fin du trimestre », a déclaré Nabila Popal, directrice de la recherche du Worldwide Mobile Device Trackers d’IDC. « Alors que la chaîne d’approvisionnement en Chine a commencé à se redresser à la fin du trimestre, comme nous le prévoyions, les principales économies dans le monde ont été bloquées complètement, ce qui a entraîné une stagnation de la demande des consommateurs. Au cours de cette période incertaine, les consommateurs ont de plus en limité leurs dépenses. Il était donc difficile de croire que les achats de smartphones n’en souffriraient pas. Cette baisse de la demande, combinée aux au confinements et aux fermetures de magasins de détail à travers le monde, a fortement affecté tous les marchés des appareils grand public, y compris les téléphones portables. Comme les incertitudes concernant les confinements et l’impact sur l’économie persistent, les fournisseurs reconsidèrent leurs perspectives pour 2020. »

Le marché a enregistré une meilleure demande que prévu en mars, alors que le nombre de nouveaux cas de Covid-19 commençait à diminuer. Cette reprise est en réalité due à « une demande refoulée », pour reprendre la terminologie d’IDC. Il est donc probable qu’elle marquera un coup d’arrêt à cause du ralentissement de l’économie chinoise et du mauvais moral des consommateurs estime le cabinet, qui ne prévoit une reprise qu’au quatrième trimestre.

Du côté des fabricants, Samsung a livré 58,3 millions de smartphones au premier trimestre et a retrouvé sa position de leader avec 21,1% de part de marché, malgré une baisse des ventes de 18,9% d’une année sur l’autre. Le fabricant coréen bénéficie du succès continu de la série A, et ce malgré le lancement de son produit phare premium 5G, le Galaxy S20. Avec un prix plus élevé, ce dernier a toutefois contribué à accroître les bénéfices affirme Samsung.

Malgré une baisse des expéditions de 17,1% sur un an, Huawei occupe la deuxième place avec une part de marché de 17,8%. La société a réduit l’impact de la récession grâce à des baisses de prix anticipées sur les séries Mate 30 et P30 et les modèles V30 et 9X d’Honor, ainsi qu’à un mix de canaux en ligne et hors ligne qui a permis d’atteindre le consommateur même au plus fort du confinement.

Apple a de son côté expédié 36,7 millions d’iPhones au premier trimestre, ce qui le place en troisième position avec 13,3% de part de marché. Les livraisons n’ont diminué que de 0,4% d’une année à l’autre, ce qui représente la baisse annuelle la plus faible parmi les trois principaux fournisseurs.

Grâce à une croissance annuelle de 6,1%, Xiaomi a dépassé 10% de part de marché pour la première fois. En Inde, le fabricant a lancé ses nouveaux produits Poco et Redmi juste avant le début du confinement, ce qui explique en partie ces bons résultats.

Vivo est revenu dans le Top 5 au premier trimestre avec 9,0% de part de marché et 7,0% de croissance sur douze mois, la progression annuelle la plus élevée parmi les cinq premiers. Le succès en Inde a été un facteur clé pour ses modèles bas et milieu de gamme, les séries Y et S.