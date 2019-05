Les ventes mondiales de smartphones aux utilisateurs finaux ont reculé de 2,7% au premier trimestre pour atteindre 373 millions d’unités, selon Gartner. Il s’agit de la 7ème baisse consécutive. « La demande pour les smartphones premium reste inférieure à celle des smartphones de base, ce qui a affecté des marques telles que Samsung et Apple qui détiennent des parts de marché importantes dans les smartphones haut de gamme », explique dans un communiqué Anshul Gupta , directeur de recherche chez Gartner. « En outre, la demande pour les smartphones utilitaires a diminué en raison du ralentissement du taux remplacement des feature phones vers les smartphones, étant donné que les feature phones 4G offrent aux utilisateurs de grands avantages à un coût inférieur. »

Le ralentissement de l’innovation dans les smartphones premium et la hausse des prix ont continué d’allonger les cycles de remplacement. Les deux pays qui vendent le plus de smartphones, à savoir les États-Unis et la Chine, ont vu leurs ventes baisser de respectivement 15,8% et 3,2% au premier trimestre.

Au cours de la période, Samsung a conservé la première place du Top 5 avec une part de marché de 19,2%. Avec un bond de 44,5% et 58,4 millions de smartphones livrés, Huawei a enregistré la plus forte croissance d’une année sur l’autre, et ce malgré son bannissement du marché US. Il maintient ainsi son rang de deuxième fournisseur mondial et continue à réduire l’écart avec Samsung. La progression a été particulièrement forte en Europe (+69%) et dans la Grande Chine (+33%).

Malgré un recul de 88,8% de ses ventes, Samsung reste le premier fournisseur mondial de smartphones. « Samsung a lancé son portefeuille phare de smartphones Galaxy S10, qui a été bien accueilli. Son impact a toutefois été limité, Samsung n’ayant lancé la S10 qu’à la fin du premier trimestre », estime Anshul Gupta. « Samsung a également renforcé ses gammes de smartphones de milieu de gamme et d’entrée de gamme avec les séries A et J ainsi que la série M récemment mises à jour, mais la concurrence agressive des fabricants chinois a limité leur impact. »

Les ventes d’iPhone Apple ont totalisé 44,6 millions d’unités au premier trimestre, en baisse de 17,6% par rapport à l’année précédente. « La réduction des prix des iPhones sur tous les marchés a contribué à stimuler la demande, mais n’était pas suffisante pour rétablir la croissance au premier trimestre », affirme Anshul Gupta. « Apple est confronté à des cycles de remplacement plus longs car les utilisateurs ont du mal à voir suffisamment d’avantages en termes de valeur pour justifier le remplacement des iPhone existants. »

Vivo a battu Xiaomi pour se hisser à la 5ème place. Le fabricant a vendu 27,4 millions de smartphones au cours du trimestre, contre 27,2 millions pour son concurrent. L’ajout de fonctionnalités telles que le lecteur d’empreintes digitales intégré, la caméra coulissante, la charge rapide et l’affichage presque sans bord, lui ont permis à Vivo d’enregistrer une croissance à deux chiffres.

Worldwide Smartphone Sales to End Users by Vendor in 1Q19 (Thousands of Units)

Vendor 1Q19 Units 1Q19 Market Share (%) 1Q18 Units 1Q18 Market Share (%) Samsung 71,621.1 19.2 78,564.8 20.5 Huawei 58,436.2 15.7 40,426.7 10.5 Apple 44,568.6 11.9 54,058.9 14.1 OPPO 29,602.1 7.9 28,173.1 7.3 Vivo 27,368.2 7.3 23,243.2 6.1 Others 141,405.2 37.9 159,037.1 41.5 Total 373,001.4 100.0 383,503.9 100.0

Due to rounding, numbers may not add up precisely to the totals shown

Source: Gartner (May 2019)