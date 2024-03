Check Point annonce une collaboration avec Microsoft pour intégrer son assistant de sécurité Infinity AI Copilot au service Microsoft Azure OpenAI. Les clients de Check Point pourront ainsi bénéficier des apports des derniers modèles (LLM) de la firme de Redmond.

Dévoilé en janvier dernier, Infinity AI Copilot exploite l’automatisation pour améliorer l’administration de la sécurité et apporter une atténuation et une réponse plus rapides aux incidents. C’est l’assistant intégré à Infinity, la plateforme de sécurité unifiée de Check Point pour le cloud, le réseau et les points de terminaison.

« Notre collaboration avec Microsoft Azure OpenAI Service représente un pas en avant significatif dans notre mission d’offrir les solutions de sécurité basées sur l’IA les plus avancées », commente Eyal Manor, vice-président de la gestion des produits chez Check Point, dans un communiqué.

« En combinant l’expertise et les outils d’IA de Microsoft avec notre compréhension approfondie de la cybersécurité sur les réseaux, les cloud et les appareils, nous établissons de nouvelles références pour ce que les organisations peuvent réaliser dans leur lutte contre les cybermenaces croissantes avec des ressources informatiques limitées. »

L’accès au service Azure OpenAI devrait selon Check Point permettre de réduire encore plus fortement le temps nécessaire à l’exécution des tâches de sécurité, telles que l’analyse des événements, le dépannage et les modifications de politique de sécurité.

Check Point apportera aussi son expertise sur les vulnérabilités qui peuvent affecter les LMM, avec le risque qu’ils soient détournés pour contourner les contrôles de sécurité ou exfiltrer des données. L’entreprise s’emploiera aussi à restreindre les discours nuisibles ou hallucinations, en mettant en œuvre de l’ingénierie d’invite et de bonnes pratiques de génération augmentée de récupération (RAG). L’objectif est d’améliorer la précision des réponses avec des faits validés, issus de bases de connaissances internes comme le forum communautaire CheckMates.

Infinity AI Copilot avait été lancé en avant-première au début de l’année avec un lancement complet annoncé au deuxième trimestre. Check Point n’a pas fourni d’information sur le modèle tarifaire, alors que Microsoft vient de faire le choix d’adopter une tarification à l’utilisation pour son Security Copilot.