Microsoft prépare le lancement à grande échelle de son assistant d’IA pour la sécurité. La solution, dévoilée en mars 2023 et proposée en accès anticipé depuis octobre dernier, sera disponible mondialement à compter du 1er avril 2024. Au niveau linguistique d’ailleurs, l’assistant permettra de converser en 8 langues : français, anglais, allemand, italien, espagnol, portugais, japonais et chinois.

Le géant informatique a surpris en annonçant mercredi le passage pour cette solution à un modèle basé sur la consommation. La capacité de Copilot for Security sera provisionnée par les clients dans Azure et facturée mensuellement via une nouvelle « unité de calcul de sécurité » (SCU) au tarif de 4 dollars de l’heure. Exit donc le modèle d’abonnement utilisé jusqu’ici pour les autres assistants, à l’instar de Copilot pour Microsoft 365 facturé 28,10€ HT par mois et par utilisateur.

« Grâce à ce modèle de tarification flexible et basé sur la consommation, vous pouvez démarrer rapidement, puis adapter votre utilisation et vos coûts en fonction de vos besoins et de votre budget », fait valoir l’éditeur dans un article de blog. Une flexibilité calquée sur le modèle Azure mais qui met fin à l’utilisation illimitée que permet un abonnement.

Sur la base des retours de l’accès anticipé, Microsoft a identifié quatre grands cas d’usages de l’assistant que sont le résumé d’incident, l’analyse d’impact, l’ingénierie inverse pour l’analyse des scripts et les conseils de réponse guidée.

Sur la base d’études internes, l’éditeur affirme que l’outil a permis des analystes de sécurité expérimentés de terminer 22% plus rapidement des tâches d’analyses de scripts et de rapport d’incident. Le tout avec un gain de précision de 7%.

Copilot Security sera décliné en deux versions, l’une autonome au sein d’un portail conçu pour s’intégrer aux produits de sécurité tiers et l’autre directement intégrée aux services Microsoft tels que Sentinel, Defender XDR, Purview, Priva et Entra.

Une centaine d’intégrateurs et de partenaires de sécurité de Microsoft accompagneront le lancement commercial de la solution.