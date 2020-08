Check Point Software annonce le lancement d’un nouveau programme partenaires en collaboration avec Arrow Electronics et Ingram Micro. Baptisé Check Point Distribution Marketplace Program, ce programme permet aux partenaires de fournir à leurs clients un accès facile et immédiat aux solutions cloud de Check Point via les plateformes d’agrégation cloud d’Arrow pour l’Europe et d’Ingram Micro pour les États-Unis. Grâce à ces plateformes, les partenaires Check Point seront en mesure de proposer à leurs clients des modèles de consommation et des financements flexibles assortis de déploiements cloud rapides, faciles et souples, avec la meilleure sécurité possible, souligne Check Point.

« Les places de marché de distribution sont un moteur de croissance essentiel pour les partenaires en raison de leur portée et de la facilité qu’elles offrent de faire des affaires avec un plus large éventail de clients », estime Larry Walsh, PDG du cabinet d’études et de stratégie spécialisé dans le channel The 2112 Group, cité par Check Point dans son communiqué.

Check Point s’appuie notamment sur la plateforme ArrowSphere, qui assure le provisionnement, l’intégration et la gestion des solutions et services dans le Cloud, ainsi que la facturation. Check Point revendique être l’un des premiers partenaires de sécurité à être intégré dans ArrowSphere, apportant ainsi une valeur ajoutée au portefeuille de produits d’Arrow en lui fournissant les moyens de sécuriser les environnements de ses clients dans le Cloud.

Début septembre, ArrowSphere lancera simultanément dans 14 pays européens – Allemagne, Autriche, Belgique, Espagne, Finlande, France, Italie, Pays-Bas, Pologne, Portugal, République tchèque, Royaume-Uni, Suède et Suisse – l’offre Check Point cloud constituée de ses solutions de protection (CloudGuard) et de prévention des menaces (SandBlast).

« Les cyberattaques continuent de se multiplier rapidement, et cette situation a obligé de nombreuses entreprises dans le monde entier à mettre en place des couches de sécurité supplémentaires » souligne Eric Nowak, président des solutions informatiques d’entreprise pour la région EMEA chez Arrow. « Après CloudGuard IaaS, nous ajouterons d’autres produits de sécurité Check Point à ArrowSphere, afin que nos clients du channel et nos clients finaux puissent facilement gérer le Cloud en toute sécurité. »

Côté Ingram Micro, c’est sa place de marché s’appuyant sur CloudBlue, qui sera au cœur du dispositif Check Point Distribution Marketplace Program. Les solutions CloudGuard et SandBlast seront disponibles en août sur la place de marché d’Ingram Micro aux États-Unis, au Canada et aux Pays-Bas, et d’autres solutions seront ajoutées dans les mois à venir.

« Pour les MSP, la possibilité de déployer et d’étendre rapidement et efficacement les services dans le Cloud en temps réel, en particulier lorsqu’il s’agit de solutions de sécurité, est essentielle à l’expérience client », déclare Eric Kohl, vice-président de la sécurité chez Ingram Micro. « Avec un tel nombre d’entreprises ayant des collaborateurs qui travaillent aussi bien à domicile qu’au bureau, la demande en solutions de sécurité dans le Cloud augmente. C’est donc le bon moment pour Check Point de se lancer […] ».