Microsoft accélère la commercialisation de son assistant à base d’IA Copilot. La firme de Redmond lance un abonnement Copilot Pro pour le grand public en même temps qu’elle décline vers le bas la version d’entreprise Copilot pour Microsoft 365. En effet, elle met fin à l’achat minimum de 300 licences qui avait été exigé au lancement de cette dernière en novembre dernier, permettant ainsi aux entreprises de toutes tailles de s’abonner.

Autre assouplissement, l’offre est désormais ouverte aux détenteurs de licences Office 365 E3 et E5, alors qu’elle était restreinte auparavant aux abonnés Microsoft 365. Les clients de ces offres peuvent maintenant acheter de 1 à 299 licences Copilot pour 30$ (soit environ 28€ HT) par utilisateur et par mois. Pour adresser ce segment immense des TPE-PME, Microsoft met à contribution son écosystème de partenaires. L’offre Copilot pour Microsoft 365 entre ainsi au catalogue des revendeurs CSP (Cloud Solution Provider).

La nouvelle offre Copilot Pro, destinée aux clients de Microsoft 365 Personnel et Famille, est facturée pour sa part 20$ par mois (soit environ 22€ TTC). Elle permet d’accéder aux fonctions du chatbot depuis les applications Word, Excel (bêta en anglais), PowerPoint, Outlook et OneNote. Les abonnés bénéficient d’un accès prioritaire aux modèles GPT-4 et GPT-4 Turbo, ainsi qu’au générateur d’images de Designer. Microsoft annonce qu’il sera bientôt possible de personnaliser des modèles « Copilot GPT » sur ses propres sujets d’intérêt avec le nouvel outil GPT Builder.

Copilot pour Microsoft 365 reprend les fonctionnalités de Copilot Pro en ajoutant le support de Teams. Conçu pour les environnements d’entreprise, il s’appuie sur les connecteurs du Microsoft Graph et sur un index sémantique pour obtenir des résultats plus pertinents à partir de tout l’écosystème de données interne (documents, mails, réunions, chats, web…). La personnalisation des modèles sera plus poussée et passera par Copilot Studio. Avec évidemment tout un volet de garanties sur la de protection des données d’entreprise.

Selon Microsoft, Copilot pour Microsoft 365 a été plébiscité par les grandes entreprises, avec 40% des entreprises du Fortune 100 ayant participé à son programme d’accès anticipé. Reste à voir si l’accueil des PME sera aussi favorable avec ces nouveaux coûts d’abonnement. Car se profile aussi la concurrence de modèles plus légers et open source pouvant être téléchargés gratuitement et installés localement.