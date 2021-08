Check Point a fait l’acquisition du spécialiste de la sécurité de la messagerie Avanan. Les conditions financières de la transaction ne sont pas dévoilées mais selon nos confrères de CRN, qui s’appuient sur une source proche du dossier, Check Point dépensera entre 250 et 300 millions de dollars pour cette opération.

Fondé en 2015, basé à New-Yok et à Tel Aviv où se trouve sa R&D, Avanan est le fournisseur de sécurité de messagerie cloud « à la croissance la plus rapide au monde » selon Check Point. Avanan a développé une solution d’API brevetée pour arrêter les menaces par e-mail avant qu’elles n’arrivent dans la boîte de réception, à l’aide de moteurs basés sur l’IA. Comptant plus de 100 employés, la société revendique plus de 5.000 clients et plus de 2,5 millions de boîtes de réception protégées. Sa solution se déploie en quelques minutes comme une application et se configure en quelques clics.

Avanan s’intégrera à l’architecture consolidée de Check Point Infinity. Selon le pionnier des pare-feu, cette offre combinée sera le seul outil unifié sur le marché permettant de protéger la main-d’œuvre distante contre les fichiers malveillants, les URL et le phishing dans les e-mails, les suites de collaboration, le Web, les réseaux ainsi que les points d’extrémité. « Avec 95 % des cyberattaques ciblant les réseaux d’entreprise causées par un hameçonnage réussi, le paysage des menaces de messagerie dans le cloud n’a jamais été aussi large. Le nombre d’attaques de phishing a doublé en 2020, tous les utilisateurs de Microsoft Office 365 dans le monde ayant été attaqués au moins une fois », assure Check Point.

« De plus en plus d’entreprises se tournent vers les plateformes de messagerie cloud et, la messagerie électronique devenant un canal majeur pour lancer des cyberattaques dévastatrices, cette acquisition représente un énorme potentiel car les organisations recherchent une nouvelle approche de la sécurité de la messagerie électronique et des suites collaboratives », explique dans un communiqué. Dorit Dor, directrice des produits de Check Point. « En intégrant Avanan à Check Point Infinity, les entreprises seront en mesure de moderniser les solutions existantes avec la sécurité de la messagerie en tant que service et de protéger les suites de messagerie et de collaboration cloud contre les attaques les plus sophistiquées. Nous utilisons la technologie Avanan en tant qu’OEM depuis 3 ans et je suis convaincu qu’avec ce nouvel ajout, les clients bénéficieront de la meilleure sécurité de messagerie avec les meilleures capacités de cybersécurité. »

La transaction devrait être conclue rapidement.