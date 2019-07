L’opérateur et hébergeur Celeste annonce la signature d’un accord en vue de l’acquisition de 100% du capital de Via Numérica, opérateur et hébergeur de proximité haut et très haut débit en Savoie, Haute-Savoie et dans l’Ain.

Fondé en 2005 et situé à Archamps dans l’agglomération de Genève (côté français), Via Numérica emploie une quinzaine de collaborateurs et réalise 5,5 millions d’euros de chiffre d’affaires annuel. Opérateur fibre, Via Numérica maîtrise également les autres technologies de connectivité tels que les faisceaux hertziens et la 4G et possède plusieurs centaines de kilomètres réseaux.

C’est la première opération de croissance externe pour Celeste, dont la majorité du capital est passée entre les mains du fonds InfraVia il y a trois mois. Elle intervient dans un contexte de forte croissance organique pour l’opérateur, qui a vu son chiffre d’affaires progresser de 23% en 2018 à 22,5 millions d’euros. Une dynamique liée à l’accélération de la demande des entreprises pour les offres de fibre optique (+60% de prises de nouvelles commandes).

Cette acquisition devrait permettre à Celeste, qui s’est fixé pour objectif d’atteindre 100 millions d’euros d’ici à quatre ans, de se renforcer sur la région Rhône-Alpes. L’opérateur couvre actuellement un réseau de 26 grandes agglomérations et revendique plus de 4.000 établissements clients. Son effectif devrait atteindre 150 salariés d’ici à la fin de l’année.

Pour Eric Bouchet, fondateur de Via Numérica, ce rapprochement va fournir « de nouvelles opportunités aux Via Numérica », grâce à « la couverture nationale de Celeste » et à « la forte complémentarité des équipes ».