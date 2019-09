Après avoir racheté au mois de juillet Via Numérica, un opérateur et hébergeur de proximité opérant en Savoie, Haute-Savoie et dans l’Ain, puis en août Option Service Télécom, un opérateur en ingénierie télécoms et réseaux basé en Picardie, Celeste s’intéresse cette fois à la région PACA. La firme de Champs-sur-Marne, désormais contrôlée par le fonds d’investissement Infravia, vient en effet d’acquérir PacWan un opérateur situé à Aix-en-Provence. Les conditions financières de l’opération ne sont pas dévoilées. Selon Les Echos, le prix déboursé serait de l’ordre de 20 millions d’euros.

« PacWan est au cœur d’une agglomération très dynamique. Nous souhaitons nous appuyer sur sa force commerciale reconnue afin de nous développer encore davantage dans la région PACA », indique dans un communiqué, Nicols Aubé, le président et fondateur de Celeste. A l’instar de l’opérateur BtoB francilien, dont le réseau national de fibre optique dépasse les 2.500 km, PacWan dispose également d’un réseau fibre propre de 200 km.

Au-delà de cette complémentarité, PacWan a effectué des choix technologiques souvent similaires à ceux de Celeste en matière d’équipements, ce qui devrait faciliter l’intégration de la société. PacWan a également développé une activité de vente aux opérateurs, qui a vocation à s’intégrer à la division opérateurs créée récemment par Celeste.

PacWan a réalisé en 2018 un chiffre d’affaire de 8 millions d’euros, emploie 39 personne et revendique plus de 1.500 établissements équipés.

