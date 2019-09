Celeste poursuit ses emplettes estivales. Après avoir racheté au mois de juillet Via Numérica, un opérateur et hébergeur de proximité haut et très haut débit opérant en Savoie, Haute-Savoie et dans l’Ain, la société de Champs-sur-Marne annonce l‘acquisition de 100% du capital d’Option Service Télécom. Cette opération, dont les conditions financières ne sont pas précisées, va permettre à Celeste de renforcer son implantation dans les Hauts-de-France et de se développer sur de nouveaux marchés.

Fondé il y a plus de trente ans, Option Service Télécom est un opérateur en ingénierie télécoms et réseaux basé à Noyon (Picardie). Il compte 27 collaborateurs et a réalisé un chiffre d’affaires de 3,5 millions d’euros l’an passé. Il détient un beau portefeuille de clients publics, particulièrement dans le domaine de la santé, un secteur qui intéresse tout particulièrement Celeste.

Option Service Télécom a développé par ailleurs de forte compétences en matière de VoIP, cloud et fibre optique. Fournisseur du réseau en fibre optique des collèges de l’Oise, l’opérateur picard a récemment assuré la diffusion en direct, dans 10.000 écoles de 23 pays, et pour 240.000 élèves, d’une vidéoconférence interactive avec l’astronaute Thomas Pesquet depuis la Station Spatiale Internationale.

Dans son communiqué, Celeste indique que cette opération s’inscrit dans sa stratégie de croissane. L’opérateur hébergeur ajoute que son chiffre d’affaires a progressé de 23% l’an dernier sur le marché très concurrentiel de la fibre pour les entreprises.

