Celeste, l’opérateur fibre pour les entreprises est désormais un peu moins indépendant. Le fonds d’investissement Infravia vient en effet de prendre une participation majoritaire au capital de l’entreprise. La hauteur de cette participation, ni son montant ne sont dévoilés. Cet argent servira à accélérer la croissance du plan d’investissement de Celeste et de manière plus spécifique le déploiement de son réseau sur le territoire indique l’opérateur dans un communiqué.

Figurant dans les classements 2017 et 2018 de champions de la croissance établis par Statista/Les Echos avec une croissance de 15% par an, Celeste annonce 3.500 entreprises et collectivités clientes, une centaine de salariés et un chiffre d’affaires de plus de 20 millions d’euros. Depuis sa création en 2001 par son président actuel Nicolas Aubé (photo), l’opérateur a développé une offre spécifique pour les entreprises et a déployé son propre réseau dans plusieurs agglomérations en France. « En 15 ans, Celeste est devenu une entreprise solide, capable de venir concurrencer les leaders du marché », affirme Nicolas Aubé. « Avec l’entrée d’InfraVia au capital, Celeste ambitionne de franchir le cap des 100 millions d’euros de chiffre d’affaires ».

En prenant une participation majoritaire au capital de Celeste, le fonds d’investissement s’est fixé pour objectif d’apporter à l’entreprise son savoir-faire en infrastructure pour devenir le premier opérateur indépendant spécialisé dans le B-to-B sur le marché de la fibre. « Avec son équipe, Nicolas Aubé a fait d’une start-up le seul opérateur indépendant de la fibre à disposer de son propre réseau », commente dans le communiqué Vincent Levita, CEO d’InfraVia. « Celeste a aujourd’hui la capacité de devenir une licorne et de rivaliser avec les deux géants du marché que sont SFR et Orange ».

Fondé en 2008 par Vincent Levita, jusqu’alors dirigeant d’Axa Investment Managers, Infravia compte aujourd’hui 32 professionnels, 4 milliards d’euros d’actifs sous gestion via 4 fonds d’infrastructure et 30 investissements au travers de 11 pays en Europe. Très présent dans les domaines de l’environnement et des transports, le fonds d’investissement contrôle également plusieurs entreprises dans le secteur des datacenters. Il a notamment fait l’acquisition en 2014 du constructeur et opérateur de datacenters Etix Everywhere.