Trois semaines après avoir réalisé l’acquisition de la Fintech belge Koalabox qui lui permet d’entrer sur le marché d’outre-Quiévrain et d’enrichir son portefeuille de logiciels de gestion financière, Cegid s’offre le Breton Cedricom. Les conditions financières de la transaction ne sont pas précisées. Basé à Betton près de Rennes, Cedricom est un spécialiste des solutions sécurisées de gestion et d’échanges des flux bancaires. L’éditeur, qui a vu le jour en 1991, a su séduire des grands noms du secteur bancaire français, de la Fintech (dont des néo-banques), ainsi qu’environ 2.000 entreprises (grands comptes, ETI) d’autres secteurs. Les clients sont majoritairement français mais aussi présents ailleurs en Europe et au Moyen Orient.

Aux clients du secteur financier, la société propose une suite logicielle destinée à faciliter et sécuriser leurs échanges avec leurs clients entreprise ou leurs partenaires. Cette suite est complétée par une offre d’hébergement sécurisée qui permet à ceux qui le souhaitent de bénéficier des fonctionnalités des solutions Cedricom sans contraintes d’exploitation.

Pour les entreprises, la société propose en outre une solution de dématérialisation des chèques permettant d’assurer la gestion, en un flux unique, des chèques et des documents associés.

« Avec l’acquisition prochaine de Cedricom, nous consolidons notre stratégie visant à devenir un acteur majeur du marché des flux financiers en France comme en Europe. Nos clients utilisateurs de solutions ERP, de gestion financière et de gestion de la paie pourront dans un avenir proche bénéficier également des solutions utiles et innovantes de Cedricom dans ce domaine, leur permettant la gestion avancée de leurs flux financiers au service de leur métier », explique dans un communiqué Pascal Houillon, PDG de Cegid. « Nous continuerons bien évidemment à développer l’offre Cedricom auprès des établissements bancaires, déjà très largement clients des solutions fiscales de Cegid. »

Enfin, Cedricom a développé une offre spécifique à destination des experts-comptables en France qui permet la collecte des relevés bancaires. Celle-ci est complétée par une offre permettant de faciliter et de sécuriser les flux bancaires comme c’est désormais autorisé pour les experts-comptables (depuis la mise en application de la Loi Pacte). « Les experts-comptables équipés des solutions Cegid dans le Cloud pourront également gérer les flux bancaires pour le compte de leurs clients via une plateforme collaborative unifiée. Cette future acquisition renforcera ainsi notre partenariat établi de longue date avec la profession comptable et complètera notre offre, en participant à la digitalisation de l’économie française », précise Pascal Houillon.

Cedricom revendique 25.000 entreprises utilisatrices et compte Leclerc, Super U, Bouygues Immobilier, Nexity, Securitas, le département d’Ille et Vilaine, ou encore La Voix du Nord parmi ses clients.

Le PDG de Cedricom, Christian Crickx, son comité de direction et les 45 autres salariés de la société rejoindront Cegid au moment de la signature définitive de l’acquisition, prévue au cours des prochaines semaines.