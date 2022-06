Suite au rachat de RD Liberal en octobre dernier, Cegid lance sa nouvelle solution Cegid Professions Libérales. L’éditeur présente cette offre SaaS comme une solution collaborative et simplifiée, spécialement conçue pour les cabinets et les Organismes de gestion agréé (OGA), qui ont des clients professionnels libéraux. Cegid voit une opportunité dans un secteur en pleine croissance mais qui reste encore peu adressé.

Les professions libérales représentent près du tiers des entreprises françaises et plus d’un millions de salariés sur le territoire. Mais ses métiers, divers et spécifiques, font souvent face à un manque de compétences concernant la gestion de leur activité. C’est ce qui a motivé Cegid à racheter RD Liberal, une jeune entreprise basée à Aubagne, près de Marseille, dont les solutions de gestion comptables aux professions libérales sont déjà utilisées par plus de 1500 clients.

La solution déclinée par Cegid propose des fonctionnalités telles que la synchronisation des opérations bancaires, la saisie des recettes et dépenses, l’archivage de pièces et justificatifs, la transmission de pièces comptables, la gestion des demandes d’immobilisation et d’amortissement des charges ou encore la déclaration de TVA et de la déclaration 2035.

Grâce à l’automatisation de nombreuses tâches et la possibilité pour les professionnels libéraux de saisir directement leurs propres opérations comptables, la solution promet un gain de temps et d’efficacité aux experts-comptables et aux OGA, leur permettant de se recentrer sur leurs missions à forte valeur ajoutée, comme le conseil. Cegid veut ainsi se positionner en accompagnateur de la transformation actuelle du métier de l’expertise-comptable en cabinet.

Cegid a présenté au début du mois son plan stratégique « Forward 2026 » qui vise à doubler son CA pour atteindre 1,3 milliard d’euro d’ici 4 ans. L’éditeur qui a réalisé 15 acquisitions ces 5 dernières années, dont RD Liberal, entend continuer de se renforcer sur ses cinq marchés clés que sont la finance, les ressources humaines, l’expertise comptable, le retail et le segment petite entreprise, avec l’ambition pour chacun d’être dans le top 3 des acteurs du domaine.