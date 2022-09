L’acquisition de Grupo Primavera par Cegid, annoncée en juillet dernier, est désormais finalisée. L’éditeur lyonnais accélère son ancrage dans la péninsule ibérique où il s’était déjà renforcé avec l’acquisition de Meta4 en 2019 et de VisualTime l’an dernier. Le nouvel ensemble réunit désormais 1300 collaborateurs, 700 partenaires et vise 150M€ de chiffres d’affaires cette année, pour plus de la moitié avec Grupo Primavera (76M€ en 2021).

L’offre de solutions cloud de Grupo Primavera cible les PME et couvre principalement la facturation, la comptabilité et les fonctions d’ERP. Elle est utilisée dans 24 000 cabinets d’expert comptables, un atout important pour Cegid, qui en a fait l’un de ses cinq marchés clés.

« Le rapprochement de Cegid et de Grupo Primavera confirme la position de Cegid en tant qu’éditeur majeur de solutions de gestion cloud dans le monde et notre place d’acteur incontournable dans la péninsule Ibérique », se félicité Pascal Houillon, le PDG de Cegid, dans un communiqué.

Le dirigeant Santiago Solanas, l’équipe de management et les 800 employés de Groupo Primavera rejoignent Cegid et opéreront sous la bannière « Groupo Primavera, A Cegid Compagny ». Santiago Solanas reporte directement à Pascal Houillon et prend la responsabilité pour Cegid de toute la région Ibérique et Amérique Latine. La fusion doit accélérer le développement à l’international, avec des perspectives de développement en Amérique Latine, où Cegid est déjà très présent.

Cegid qui compte 3600 collaborateurs a réalisé un chiffre d’affaires de 632 M€ sur son dernier exercice, avec une base de 300 000 clients dans 130 pays. Détenu par les fonds Silver Lake et KKR, il ambitionne de doubler ses revenus d’ici 2026, notamment par des acquisitions majeures à l’international. Celle de Grupo Primavera, entièrement réalisé en actions, en est une. Cegid n’en a pas dévoilé le montant mais a indiqué qu’elle portait la valorisation du groupe à 6,8 milliards d’euros.