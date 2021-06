Le fond de capital investissement américain KKR a officialisé le 3 juin son entrée au capital de Cegid. Le montant de la prise de participation n’a pas été communiqué mais elle est minoritaire et se fait sur la base d’une valeur d’entreprise de 5,5 milliards d’euros ont précisé les deux sociétés dans un communiqué. Silver Lake reste l’actionnaire majoritaire de Cegid et s’engage à continuer de soutenir sa stratégie de croissance en partenariat avec KKR et l’actionnaire existant AltaOne.

En 2016, l’offre publique d’achat de Silver Lake et AltaOne Capital sur Cegid s’était nouée sur la base d’une valorisation de 580 millions d’euros. Avec l’opération de KKR, cette valorisation est multipliée par près de 10 ! Une évolution hors norme qui vient récompenser la politique de transformation poursuivie depuis par l’éditeur.

« Nous sommes très fiers de ce que nous avons construit et de la dynamique de croissance que Cegid a connu ces dernières années. L’entreprise s’est fortement développée à l’international, tout en élargissant ses marchés et en adaptant son portefeuille produits », se félicite ainsi Pascal Houillon, le CEO de Cegid.

« Depuis de nombreuses années, nous nous intéressons à l’entreprise et avons été impressionnés par la croissance que Pascal et son équipe ont générée, transformant Cegid en un leader européen du logiciel cloud », déclarent de leur coté les responsables français et européens de KKR pour justifier l’engagement du géant américain.

Cegid avance aussi comme raisons de sa forte croissance la transition vers le SaaS de son business modèle, ses investissements dans des solutions cloud de nouvelle génération et ses acquisitions fortement créatrices de valeur.

Soutenu par de puissants investisseurs, l’éditeur a pu accélérer sa stratégie de croissance externe. Le rachat de l’éditeur espagnol Meta4 a été un jalon en 2019, lui permettant de se renforcer dans les ressources humaines et lui ouvrant les portes de pays d’Amérique latine.

Pour le seul début de 2021, Cegid a fait l’acquisition de Talensoft (Gestion du capital humain), de Dhatim (expertise comptable), d’ACA (gestion de trésorerie) et de Cedricom (gestion des flux bancaires).

De quoi continuer de booster son chiffre d’affaires, passé de 307 millions en 2016 à 498 millions d’euros en 2020. Suite au rachat de Talensoft en avril dernier, l’éditeur l’estimait à plus de 600 millions d’euros, dont 80% de revenus récurrents dans le Cloud.

Dans une interview à techtalks en 2019, Pascal Houillon déclarait par ailleurs que son ambition était de plus que doubler le chiffre d’affaires de Cegid d’ici quatre ans. Son pari semble sur les bons rails.

Crédit photo : cc Vanilla Dagger