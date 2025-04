Groupe SRA, Syxperiane, Evogest, RSM France… Ce sont quelques-uns des partenaires qui ont rejoint le réseau des partenaires Cegid XRP Flex au cours de ces derniers mois. Lancé il y a six ans, l’ERP Cloud de Cegid continue d’étoffer son réseau de distribution pour répondre à une demande qui ne cesse de grandir.

Cegid revendique désormais 600 clients de son ERP en France (12.000 dans le monde) et plus de 300 consultants formés répartis chez plus de 30 partenaires (dont 25 certifiés et 6 en cours de certification). Les derniers recrutés sont représentatifs du profil de partenaires que recherche l’éditeur : capables d’adresser à la fois les PME et les ETI (à partir de 10 M€ jusqu’à plus de 70 M€ de chiffre d’affaires) de tous secteurs d’activité et souvent déjà actifs sur les offres de ses concurrents. Groupe SRA fait ainsi partie des principaux partenaires Sage, Syxperiane est connu pour son expertise Divalto et Evogest est issu de l’écosystème EBP.

Son succès auprès des partenaires, XRP Flex le doit notamment à sa technologie récente fondée sur l’emploi de langages largement répandus (Typescript Visual Studio, ASP.net, .net, C++…), ce qui facilite les développements à façon, le développement de connecteurs (tout le produit est ouvert en API) et le recrutement de consultants formés, souligne Fabien Poggi, directeur des ventes de Cegid (photo).

Autre atout de la solution : sa tarification au volume de factures (à partir de 400 € par mois) et non au nombre d’utilisateurs, ce qui permet de multiplier le nombre d’utilisateurs en interne (et d’intégrer les différents métiers de l’entreprise autour de l’ERP) et en externe (partenaires, clients…)

Dernier point : l’offre XRP Flex est prête pour la dématérialisation de la facturation. Elle intègre sans surcoût la PDP (plateforme de dématérialisation partenaire), l’OD (plateforme d’opérateur de dématérialisation) et un logiciel de reconnaissance de documents.

Cegid souhaite poursuivre son effort de recrutement en ralliant une douzaine de nouveaux partenaires supplémentaires.