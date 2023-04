Ivelem, l’activité intégration de logiciels de gestion du groupe charentais NVL, passe dans le giron du Lyonnais Groupe SRA, l’un des principaux intégrateurs de Sage X3 en France. Issue du rachat du centre de compétence Sage bordelais Progesys en 2013, Ivelem compte 28 personnes réparties sur quatre agences (Bordeaux, Angoulême, Paris et La Rochelle) et réalise 5 M€ de facturations annuelles. L’entreprise, qui adresse un parc client de 600 PME, tire 70% de ses revenus de la Ligne 100 de Sage.

Le groupe NVL souhaitait se recentrer sur son métier d’opérateur de services hébergés (IDLine) et a donc mandaté il y a quelques mois un cabinet de conseil en fusions et acquisitions pour lui trouver un acquéreur, explique Nicolas Nabhan, directeur de Groupe SRA. Groupe SRA l’a donc emporté en vertu de son positionnement de pure player intégrateur de logiciels, peu susceptible de faire de l’ombre à l’activité hébergement d’IDLine, qui va continuer d’héberger ses clients Ligne 100.

Pour SRA, cette opération est l’opportunité de poursuivre sa croissance avec une société très proche en taille et en positionnement de l’une de ses filiales, la société Défis SRA. Comme Ivelem, cette dernière est basée dans l’agglomération bordelaise (Gradignan), emploie une trentaine de personnes et réalise 5,5 M€ de chiffre d’affaires annuel auprès d’une portefeuille de 700 clients autour des solutions PME de Sage (Ligne 100) et des offres de Report One, Lucca, ZeenDoc, Oxiva…

C’est le directeur d’exploitation de Défis SRA, Vincent Raspiengeas, qui reprend la gouvernance de l’activité Ligne 100 d’Ivelem avec l’appui de Gilles Boussard, le directeur technique historique d’Ivelem. Avec la moitié de son effectif (une quinzaine de personnes) basées à Mérignac, les équipes d’Ivelem ne pourront pas être accueillies dans de bonnes conditions sur le site actuel de Défis. Mais le groupe SRA réfléchit à son extension à terme pour pouvoir réunir tout le monde.

Le rapprochement permet à Défis de récupérer l’agence d’Ivelem de Paris (qui compte quatre personnes), et d’étendre sa couverture en Nouvelle Aquitaine avec les agences de La Rochelle et d’Angoulême, qu’elle partagera avec le groupe NVL.

L’acquisition d’Ivelem fait suite à celles de l’intégrateur Sage X3 de Chalon-sur-Saône Opium en 2021 et de l’agence Web WebMediaRM de Saint-Chamond (Loire) en 2022. Ivelem porte le chiffre d’affaires de Groupe SRA à 43 M€ et son effectif à plus de 300 collaborateurs. Son objectif est d’atteindre les 50 M€ de facturations à l’horizon 2025.

En photo, de gauche à droite : Nicolas Nabhan, directeur de Groupe SRA, Philippe Mary, PDG de Groupe NVL, Nicolas Mary, directeur général d’IDLine, et Vincent Raspiengeas, directeur d’exploitation de Défis SRA. Crédit : Groupe SRA.