Auriga Partners a cédé sa participation de 15,4% dans Wallix Group à des investisseurs internationaux, notamment Britanniques, dont le nom n’est pas dévoilé. « Nous sommes très heureux et fiers d’avoir accompagné Wallix Group et d’avoir contribué à faire de la société une des références en matière de cybersécurité. Nous sommes arrivés avant l’introduction en bourse et avons joué pleinement notre rôle de fonds de capital-risque. Nous avons considéré qu’il était maintenant temps, compte-tenu de la maturité de l’entreprise, de laisser la place à des profils d’investisseurs boursiers », explique dans un communiqué Jacques Chatain, cofondateur et président d’Auriga Partners.

« Ce reclassement est une très bonne nouvelle pour Wallix Group et ses actionnaires car il témoigne de l’attrait de notre société et de notre capacité à séduire de nouveaux investisseurs, en France mais aussi au Royaume-Uni où plus de 50% des titres ont été placés. C’est aussi un moyen d’élargir le flottant sans peser sur le cours par des cessions au fil de l’eau », estime de son côté Jean-Noël de Galzain, président du directoire de Wallix Group.

A l’issue de l’opération, le flottant de la société s’élargit pour s’établir désormais à 65,75% , ce qui devrait contribuer à améliorer la liquidité du titre. « Depuis le début de l’année, la liquidité moyenne sur l’action Wallix Group atteint 131 k€ de transactions quotidiennes contre 21 k€ sur la même période de 2016, témoignant de l’intérêt croissant pour le secteur de la cybersécurité en général et de Wallix gGoup en particulier », précise l’éditeur.

La société a rejoint récemment l’Indice Enternext PEA-PME 150. Cet indice se compose des 150 entreprises françaises cotées sur les marchés d’Euronext et d’Euronext Growth à Paris, faisant partie des 80% des valeurs les plus liquides éligibles au PEA-PME.