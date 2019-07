Bien qu’enregistrant un ralentissement par rapport à l’an dernier, la croissance de Wallix reste remarquable. Au cours du premier semestre l’éditeur de solutions de cybersécurité a en effet généré un chiffre d’affaires de 7,33 millions d’euros, en croissance de 33%.

Les licences affichent un chiffre d’affaires de 4,21 millions d’euros (+36%). La maintenance et les services produisent des revenus de 3,12 millions d’euros (+34%). En progression de 33%, la France enregistre un chiffre d’affaires de 4,84 millions d’euros. Dopé par la région DAECH/Eastern, l’international génère de son côté des revenus de 2,49 millions d’euros, en hausse de 39%.

Wallix dispose d’une trésorerie nette de 32 millions d’euros au 30 juin 2019 contre 35 millions d’euros au 31 décembre 2018. Le groupe vient par ailleurs de signer un crédit bancaire de 3 millions d’euros afin notamment de saisir des opportunités de croissance externe dans le cadre de son plan Ambition 2021.Rappelons que la société a annoncé récemment les acquisitions pour un montant total de 2,3 millions d’euros de la startup française Trustelem et de la société espagnole Simarks.

« Ce premier semestre 2019 marque un retour à l’hypercroissance plus conforme au potentiel de Wallix et à nos ambitions », commente dans un communiqué le président du groupe, Jean-Noêl de Galzain. « Le groupe continue ainsi d’acquérir un nombre important de clients sur les segments publics et middle-market avec 211 nouveaux clients. Nous avons capitalisé sur les relations nouvelles tissées avec les grands groupes publics et privés, caractérisées par des contrats d’envergure sur des périmètres d’intervention étendus, pour répondre au caractère désormais indispensable de l’équipement en solutions de PAM. Le retour d’une dynamique commerciale très soutenue en France s’est fait parallèlement à la poursuite du développement à l’international qui continue son ascension rapide dans le mix d’activité. À l’issue du 1er semestre 2019, l’activité du groupe est donc plus importante, plus récurrente et plus internationale que jamais. »

Wallix a par ailleurs été sélectionné – pour la troisième année consécutive – pour les Trophées Futur40, regroupant les champions de la croissance en France. Ce palmarès, établi par Forbes France, en association avec PMEfinance-EuropeEntrepreneurs, l’association de la Finance Française Paris Europlace et la Fédération des Investisseurs Individuels et des Clubs d’investissements (F2iC), récompense les 40 PME et ETI (hors valeurs financières et foncières), cotées sur Euronext à Paris et éligibles au PEA-PME, qui ont affiché les plus forts taux de croissance de leur chiffre d’affaires au cours des trois derniers exercices.