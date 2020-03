Cette période de confinement renforcé s’annonce plutôt comme une opportunité pour certains. C’est le cas pour le VAD BeMSP, spécialisé dans les solutions à destination des fournisseurs de services infogérés (MSP) et distributeur de l’outil de gestion et supervision à distance des parcs informatiques Datto RMM. Son directeur du développement, Frédéric Navarro, observe que son confère italien Achab IT a enregistré une accélération de ses ventes Datto RMM depuis que le confinement renforcé a été imposé en Italie pour ralentir la propagation du Coronavirus SARS CoV-2.

« Datto RMM est une composante clé de l’outillage MSP, décrypte Frédéric Navarro. Il permet de faire de la maintenance proactive de parc et du déploiement de logiciels à distance ». Dans le contexte actuel de limitation des contacts physiques imposé en Italie, les outils de gestion et supervision de parcs informatiques à distance permettent aux prestataires informatiques de maintenir leurs facturations en proposant des services sous forme d’abonnement en lieu et place des interventions sur site auxquelles ils doivent de plus en plus renoncer, explique-t-il.

BeMSP pourrait donc bénéficier à son tour d’un sursaut de la demande liée aux mesures de confinement décrétées par le gouvernement. La semaine dernière, Frédéric Navarro a déjà dû faire en sorte d’accélérer la mise à disposition de Datto RMM pour un prestataire fraîchement signé.