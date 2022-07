L’ex-PDG et fondateur de Datto, Austin McChord, se fend d’un post de blog cinglant deux semaines après l’acquisition de la start-up en cybersécurité par le MSP Kaseya. M. McChord faisait partie du conseil d’administration de Datto qui a évalué les différentes offres de rachat et validé celle de Kaseya. Ce CA est dissout depuis le 23 juin, jour de la finalisation de la transaction pour 6,2 milliards de dollars.

« Ça craint », écrit-il. « C’est comme si vous veniez d’acheter une équipe de football de première division et que vous étiez en train de briser les jambes de tous les joueurs. Ce n’est pas une stratégie gagnante et elle va nuire à l’ensemble du secteur des MSP. »

Dans un article, notre confrère de CRN mentionne qu’Austin McChord a fondé Datto en 2007 dans le sous-sol de la maison familiale alors qu’il était encore étudiant.

M. McChord n’est plus dans l’entreprise depuis quatre ans mais explique que « de nombreux membres » de l’équipe actuelle de Datto l’ont contacté, « profondément consternés » par – entre autres – la réduction des congés payés, du congé de maternité de 16 semaines à 3 semaines et la fin de la participation au système d’épargne retraite par capitalisation. De plus, des « groupes de ressources des employés qui soutiennent les personnes sous-représentées dans l’entreprise » ont été mises à l’écart, dit-il.

« Cette méthode a fait plus de dégâts que nécessaire », s’alarme McChord. On apprend ainsi que certaines personnes ayant remis en question ou exprimé leur désarroi ont été licenciées par Kaseya. « Ces départs ont induit une tonne de peur inutile sur le lieu de travail. Les employés ont peur d’exprimer leur opinion. Tout cela pousse de nombreuses personnes formidables vers la porte de sortie ».

Avant l’acquisition, Datto affichait un bon résultat trimestriel. « Pour que cela se produise, il a fallu une équipe de plus de 2.200 personnes engagées et brillantes dans le monde entier fournissant d’excellents produits aux MSP », poursuit le fondateur de Datto. « Cette équipe et la culture qui les unit sont le secret du succès de Datto. Plus que n’importe quel prix ou technologie. La perte de cette équipe entraînera une disparition certaine de l’entreprise à long terme ».

Dans son plaidoyer en ligne, Austin McChord s’adresse directement au PDG de Kaseya, Fred Voccola, et son équipe dirigeante : « Prenez un temps d’arrêt. Arrêtez-vous et écoutez ». « Vous avez l’opportunité incroyable d’être un moteur de l’industrie MSP. Vous avez acheté un actif unique qui peut vous apporter (oui, vous, Kaseya !), comme à tous ses anciens propriétaires, un retour financier incroyable. La façon d’obtenir ces retours et de poursuivre une trajectoire ascendante dans l’espace MSP est d’écouter et de soutenir les différences de Datto plutôt que de les détruire ».

Fred Voccola, a pourtant déclaré publiquement en mai dernier ne pas vouloir changer la marque Datto ni sa culture d’entreprise et de distribution, ni ses produits après que l’annonce du rachat a suscité des inquiétudes auprès de MSP.