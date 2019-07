Le VAD spécialisé dans les solutions pour les fournisseurs de services d’infogérance (MSP) ajoute deux nouvelles cartes à son catalogue. La première est la console de gestion de sauvegarde multi-éditeurs de Backup Radar, une solution qui permet de s’assurer que les sauvegardes des clients sont bien effectuées et qu’elles sont conformes. Un processus de vérification que Backup Radar effectue jusqu’à cinq fois plus rapidement qu’une vérification manuelle, assure son promoteur.

La seconde est Warranty Master, une solution qui automatise la remontée des informations de fin de garantie des matériels des clients. Cette solution de pilotage de la vétusté des parcs clients s’intègre avec l’outil d’automatisation des services professionnels (PSA) d’Autotask, que distribue également BeMSP – ainsi qu’avec la plupart des PSA du marché tels ConnectWise, RG Systèmes, Kaseya, SolarWinds, etc.).

Ces solutions ont été présentées sur le tour de France que le VAD vient d’achever. Passé par Nantes, Bordeaux et Lyon, ce tour a attiré une soixantaine de visiteurs cumulés, parmi lesquels des représentants d’OMR Infogérance, Mismo, Scriba et IT Partner.

Société créée en 2014, BeMSP sert désormais 200 clients réguliers et réalise un chiffre d’affaires annuel de 1,5 M€ avec un effectif de 8 personnes, selon son co-fondateur Frédéric Navarro. Fort de l’accélération du marché des MSP, BeMSP anticipe un doublement de son activité au cours des dix-huit prochains mois.

La prochaine Dattocon Europe qui se tiendra pour première fois à Paris les 21, 22 et 23 octobre, devrait probablement contribuer à hâter le mouvement, son équivalent étasunien étant désormais le plus gros événement consacré aux MSP aux USA avec 3.000 participants. BeMSP a prévu d’y tenir les premiers rôles en y animant des keynotes, des ateliers et même peut-être une soirée à l’intention des MSP français.

Retrouvez ci-dessous l’interview de Frédéric Navarro réalisée sur IT Partners le 14 mars dernier.