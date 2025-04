86% des Français·e·s ont déjà entendu parler de l’intelligence artificielle générative, selon la troisième édition de l’étude annuelle menée par l’institut de sondage Ifop pour le cabinet de conseil IT Talan.

45% l’ont déjà utilisée et 43% des personnes interrogées qui utilisent de l’IA générative le font dans le cadre de leur travail. Pour autant, seuls 9% des salarié·e·s sondé·e·s ont à leur disposition des outils d’IA générative accessibles en interne et près de la moitié (49%) déclare que leur employeur n’a pas l’intention de s’engager dans cette voie. En outre, seuls 15% ont été formés et 73% se sentent insuffisamment préparés pour un usage efficace.

Les trois principaux usages évoqués sont la recherche (34%), du gain de temps dans la vie quotidienne (28%) et la correction de fautes d’orthographe (23%).

ChatGPT est l’outil le plus employé (72%), loin devant Google Gemini (20%) et Microsoft Copilot (12%) ou Mistral (6%).

L’enquête révèle une fracture générationnelle quant à l’adoption de cette technologie : 85% des 18-24 ans en sont friands, comparé à 31% des plus de 35 ans.

Les trois inquiétudes majeures suscitées par l’usage de l’IA, selon le baromètre, sont une dépendance excessive aux entreprises technologiques étrangères (60%), des interrogations liées aux droits d’auteur et à la propriété intellectuelle (64%) et des risques en matière de sécurité des données (65%). On remarque que l’impact énergétique n’est pas au coeur des préoccupations des personnes interrogées.