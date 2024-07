Moins de deux mois après avoir déposé une offre sur Micropole à la barbe de Miramar, Talan continue de jouer un rôle de consolidateur sur le marché français. Le groupe francilien de conseil en technologies annonce l’acquisition de l’entreprise lyonnaise de services numériques Coexya (ex Sword France), qui compte plus de 1000 collaborateurs et a réalisé un chiffre d’affaires de 109 M€ en 2023.

La société avait été reprise par son management et le fonds européen Argos Wityu en octobre 2020. Talan, qui va racheter l’ensemble des parts, prévoit de finaliser l’opération au deuxième semestre 2024. Les conditions financières de la transaction ne sont pas divulguées.

Talan et Coexya entendent conjuguer leurs forces pour proposer une offre globale allant du conseil aux directions à la maintenance opérationnelle. Le rapprochement élargit aussi leur couverture géographique. Les deux acteurs disposent déjà de positions fortes notamment dans l’Ile de France, la Bretagne mais aussi dans la région lyonnaise qui comptera désormais plus de 750 collaborateurs.

Le nouvel ensemble réunit 7.000 collaborateurs et vise un chiffre d’affaires de 880 M€ en 2024. Talan qui était à la 28ème place dans le classement 2023 des ESN de Numeum devrait vite se rapprocher du top 20.

« Nous sommes très enthousiastes à l’idée de rejoindre le Groupe Talan. Ce rapprochement va renforcer les spécialités de Talan et accélérer sa croissance. Il permettra à Coexya de bénéficier de nouvelles perspectives », commente dans un communiqué Philippe Le Calvé, Président de Coexya (photo).

« C’est une union de savoir-faire, d’expertises et de passion pour nos métiers. Ensemble, nous sommes déterminés à offrir encore plus d’expertises à nos clients », complète Mehdi Houas, Président du Groupe Talan.