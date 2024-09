Le groupe de conseil Micropole, spécialisé dans la transformation des entreprises par la data, a présenté ses résultats du premier semestre 2024. C’est vraisemblablement sa dernière publication, l’OPA amicale de Talan étant ouverte, ce qui devrait conduire rapidement au retrait de la cote de Micropole. Les 1.300 collaborateurs du groupe présidé par Christian Poyau (photo) devraient ensuite rejoindre et renforcer le pôle Data de Talan.

Sur les six premiers mois de l’exercice, Micropole a réalisé un chiffre d’affaires de 74,9 M€ en hausse de 5,3% et de 4,7% à périmètre et taux de change constants. Le résultat opérationnel courant atteint 4,2%, à 3,2 millions d’euros contre 2,2 millions d’euros l’exercice précédent.

La société a enregistré une perte nette de 0,2 M€ qui est identique à celle du premier semestre 2023. La perte résulte en partie des coûts de l’OPA qui sont supérieurs à 1,6 M€ sur le semestre.

Les activités en France au premier semestre ont progressé de 5,8% à périmètre constant pour s’établir à 48,1 M€. Les activités internationales ont généré 26,7 M€ contre 25,5 M€ un an plus tôt, soit 38% des revenus globaux.

Sur ses perspectives, le groupe reconnait un climat général d’incertitude mais considère que « la demande reste actuellement dans une configuration positive compte tenu du positionnement de Micropole sur toutes les offres à forte valeur ajoutée autour de la Data et de l’IA. »

« Micropole maintient donc ses ambitions à moyen terme en particulier de rentabilité et reste confiant sur l’évolution future des marchés sur lesquels est positionné le Groupe », déclare la société dans son communiqué.

Du coté de Talan, notons que Laurent Gérin vient d’être nommé au poste Chief Operations Officer, avec la mission de conduire l’intégration des acquisitions au sein du groupe. En plus de l’OPA sur Micropole, Talan a signé en juillet un protocole d’accord avec le fonds Argos pour racheter l’ESN lyonnaise Coexya.