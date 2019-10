Talan en est convaincu : dans un avenir proche, un grand nombre de professionnels, quel que soit leur secteur d’activité, auront leur doublure numérique. Autrement dit, les robots d’automatisation de processus (ou RPA pour robotic process automation) sont en passe de se diffuser massivement dans les entreprises. Dans ce contexte, la société de services vient d’annoncer la formation d’ici à la fin de l’année d’une centaine de consultants sur la technologie RPA de UiPath, leader de ce marché.

Talan travaille depuis environ deux ans sur des projets RPA. Des projets agnostiques en termes d’éditeurs et mobilisant une vingtaine de consultants spécialisés. Mais depuis quelques mois, les choses s’accélèrent. « Avec l’arrivée à maturité du marché de la transformation numérique combinée à celle des plateformes techniques RPA et à la recherche d’efficacité opérationnelle des clients, on a senti qu’il y avait des opportunités à saisir », expose Gabriel Raymondjean, directeur général de l’unité opérationnelle opérations de Talan SAS.

Dès lors, tout s’est enchaîné. Au début de l’année Talan décidait de contractualiser avec UiPath et, à l’été, formalisait un plan de formation massif. « Nous avons été convaincus par la simplicité d’installation et d’utilisation de l’offre de UiPath, la qualité de ses interfaces, la maturité des technologies employées (.Net, Workflow Foundation…), sa démarche d’amélioration continue, son outil d’orchestration et sa position de leader en Europe, justifie Gabriel Raymondjean. Autre atout de UiPath qui a influé sur la décision finale de Talan : l’efficacité de ses supports de formation et sa communauté, garants d’une montée en compétence rapide.

À première vue, cent consultants formés sur un effectif qui en compte plus de 2.000 en France, cela peut paraître modeste pour Talan. « En réalité, c’est beaucoup, surtout sur un laps de temps aussi court [6 mois] », confirme Gabriel Raymondjean pour qui cette vague de montée en compétence est sans précédent chez Talan, même sur des partenaires beaucoup plus importants. Certes le marché semble prêt et UiPath a su convaincre de sa capacité d’accompagnement. Mais selon Gabriel Raymondjean, cette initiative reste un pari sur l’avenir, une preuve d’audace de la part de Talan.