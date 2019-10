Talan, qui a levé en 2018 100 millions d’euros auprès de ses partenaires historiques et de LCL, annonce une deuxième acquisition cette année. Après avoir racheté le cabinet canadien Planaxis-Groupaxis, il s’offre aujourd’hui Business Data Partners, plus connu sous le nom de Business & Decision UK, un cabinet de conseil implanté au Royaume-Uni spécialisé dans la gestion et la valorisation de la donnée. Cette opération, dont les conditions financières ne sont pas dévoilées, permet à l’entreprise parisienne de se renforcer significativement outre-Manche et de s’inscrire parmi les leaders européens sur le marché de la Business Intelligence et du Data Management.

Créé en 2015, Business Data Partners (BDP) opère auprès de grands groupes des secteurs des services financiers, de l’assurance-vie, des régimes de retraite ainsi qu’auprès d’acteurs publics au travers de 165 consultants basés à Chester, Édimbourg, Leeds, Londres, Newcastle et Sunderland.

« Ce projet industriel s’inscrit dans notre plan de développement « Ambition 2020 » dans lequel nous prévoyons un fort développement à l’international. Business Data Partners dispose d’expertises très pointues et complémentaires avec celles de Talan et vont renforcer notre présence au Royaume-Uni. Ce rapprochement va permettre d’offrir aux clients privés et publics l’ensemble des solutions de traitement de la data de bout en bout », indique dans un communiqué Mehdi Houas, président du groupe Talan. « En renforçant nos équipes au Royaume-Uni, nous donnons ainsi naissance à un nouvel acteur de plus de 250 collaborateurs sur le marché britannique, contribuant à faire de notre groupe un leader de la data en Europe », ajoute de son côté, le directeur général en charge de l’international, Mikael Thepaut. Le fondateur de BDP, Ian Huckle, indique quant à lui que le rapprochement avec Talan permettra au cabinet britannique de disposer de la force de frappe d’un groupe qui compte plus de 3.000 collaborateurs dans le monde.

Le groupe Talan a pour ambition de s’établir de manière durable sur le marché britannique qu’il considère comme stratégique car il aura besoin dans les mois et années à venir de procéder à de nombreuses transformations et restructurations de son économie. « Ces changements vont se faire principalement par un besoin grandissant de maîtrise des données pour l’ensemble des acteurs du marché. », précise le groupe qui ajoute que la connaissance par BDP du marché britannique et plus globalement des marchés anglo-saxons est également un atout considérable pour mieux répondre à ses enjeux.

BDP et Talan UK seront fusionnées dès 2020. Ian Huckle, devient Partner du groupe Talan. Le management actuel de BDP dirigera le nouvel ensemble avec le soutien des actuels managers de Talan UK.« Cette organisation permettra de bénéficier de synergies immédiates et de créer un expert reconnu de la data au Royaume-Uni et plus largement en Europe tout en offrant des perspectives élargies d’évolution individuelles aux salariés », conclut le communiqué.