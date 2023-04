Détenu majoritairement par le groupe Koesio depuis un an, l’intégrateur systèmes et réseaux Aviti annonce l’acquisition de son homologue nantais Data7, dans le cadre du départ à la retraite de son président, Patrick Piveteau.

Entreprise de 20 personnes réalisant 14 M€ de chiffre d’affaires annuel, Data7 tire plus de 80% de ses revenus de la vente de PC et d’infrastructures informatiques à une clientèle d’entreprises de taille intermédiaire et de grands comptes réparties dans l’Ouest de la France et en région parisienne. Le reste de ses revenus s’articule autour de services associés : configuration, déploiement, infogérance, audit, conseil, expertise…

Cette opération permet à Aviti d’asseoir son influence dans l’Ouest de la France, où l’entreprise recrute la plus grande partie de ses clients, et de porter son effectif à 140 personnes avec un prévisionnel de chiffre d’affaires de 75 M€ cette année.

Au-delà de Data7, cette acquisition marque le début du processus de rapprochement d’Aviti avec CIS Valley, autre prise de Koesio entrée dans le groupe fin 2021 positionnée elle aussi sur les infrastructures critiques, le Cloud et les services managés. Baptisé projet Kaméléon, ce rapprochement vise à faire du nouvel ensemble l’un des leaders français sur le métier des infrastructures, avec plus de 250 salariés et un volume d’affaires annuel de 130 M€.

La nouvelle entité, dont le nouveau nom devrait être annoncé aux salariés fin juin à l’occasion d’une convention interne, a vocation à devenir la filiale infrastructures et Cloud de Koesio Corporate IT (CIT), l’activité informatique orientée entreprises de taille intermédiaire et collectivités du groupe Koesio. Elle devrait être pilotée par Romain Lemonnier, actuel directeur général d’Aviti. Mathieu Le Treut, qui aurait pu prétendre au poste en tant directeur général de CIS Valley, a quitté l’entreprise il y a quelques semaines.

Si le rapprochement opérationnel ne devrait être effectif qu’au 1er avril 2024, le rapprochement des équipes est déjà en cours. À Nantes, les équipes de Data7 et de CIS Valley (10 personnes) devraient rejoindre celles d’Aviti (50 personnes) en septembre dans leurs locaux de la rue des Citrines. Des locaux actuellement en chantier visant à tripler leur surface à 1.200 m2. À Bordeaux, ce sont les (quatre) salariés d’Aviti qui sont appelés à emménager dans les locaux de CIS Valley.

Outre Bordeaux et Nantes, la nouvelle entité sera implantée à Rosny-sous-Bois (93), où Aviti compte une vingtaine de salariés, Rennes, Toulouse, Montpellier, Cannes et Lyon. Toutes sont des agences Aviti, sauf celle de Toulouse.

Matthieu Thibault, actuel président d’Aviti, conserve ses fonctions jusqu’à la fusion opérationnelle. Il est chargé de la coordination du projet Kaméléon, d’assurer la migration des systèmes d’information et de faire de la fusion un succès commercial et social.

En photo : les locaux actuels de Data7 à Vertou, dans l’agglomération nantaise.