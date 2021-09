L’intégrateur Aviti annonce qu’il vient de conclure le rachat de son homologue rhône-alpin GID Solutions. Créé en 1988, ce dernier est un intégrateur spécialisé dans le négoce et la mise en œuvre d’infrastructures datacenter. Société de six personnes réalisant 3,7 M€ de chiffre d’affaires annuel, GID Solutions travaille étroitement avec IBM, dont il est gold business partner, et qui est son partenaire privilégié. Experte des solutions IBM i, Power et stockage d’IBM, la société travaille également avec Lenovo (dont il est partenaire silver) sur la partie environnement de travail et avec HPE sur les serveurs x86.

« Sur un marché orienté consolidation, qui implique de faire de la croissance externe pour se développer, j’ai fait le choix de l’adossement à un groupe national pour poursuivre la croissance », explique Jean-Marc Prost (au centre sur la photo), jusqu’à présent président de GID Solutions, pour justifier le rapprochement avec Aviti. Les modalités de la transaction n’ont pas été dévoilées.

Pour Aviti, cette opération est l’opportunité de compléter sa couverture géographique et son portfolio d’expertises. Originaire de Nantes avec des agences implantées à Paris, Montpellier, Rennes et Cannes, Aviti était totalement absent de la région Rhône-Alpes jusqu’à présent. À noter que le groupe ouvre en parallèle une agence à Bordeaux (Lac) animée par une équipe de trois personnes et qu’il hérite de l’agence que GID Solutions avait montée en Suisse romande il y a trois ans.

Partenaire de référence de Dell en France, Aviti n’avait jamais tissé de lien avec IBM. Désormais investie en tant qu’agence Centre Est d’Aviti, GID Solutions va désormais incarner la ligne de business IBM d’Aviti au niveau national, précise Romain Lemonnier, directeur général d’Aviti. À l’inverse GID Solutions va rapidement dupliquer en local l’offre de services managés, cloud et intégration d’Aviti. Des recrutements techniques sont en cours à cet effet.

Les deux entités fusionneront sous la bannière Aviti au 31 décembre 2021. Jean-Marc Prost reste dans le groupe en tant que directeur de l’agence Centre-Est. Aviti, qui a réalisé un chiffre d’affaires de 42 millions d’euros en 2020, compte actuellement plus de 100 salariés. Compte tenu de sa forte croissance et du rythme des recrutements en cours, l’effectif devrait atteindre les 120 collaborateurs d’ici à la fin de l’année.

Photo : de gauche à droite, Romain Lemonnier directeur général d’Aviti, Jean-Marc Prost, président de GID Solutions et Matthieu Thibault, président d’Aviti.