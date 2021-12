Koesio (ex-C’Pro) vient d’acquérir 100% des titres d’Actual Invest, un groupe basé à Le Haillan (33), qui emploie 185 collaborateurs et qui a réalisé un chiffre d’affaires annuel de 84 millions d’euros. Avec cette opération, Koesio peut se targuer de rassembler désormais plus de 3.000 collaborateurs et de réaliser un chiffre d’affaires de près de 800 millions d’euros.

Pour précision, le groupe acquis par Koesio détient deux entités : CIS Valley et Actual Systèmes.

CIS Valley est une Entreprise de Services du Numérique (ESN) spécialisée dans le cloud computing, l’infogérance des systèmes d’information et le développement d’applications métiers. Elle réalise 39M€ du chiffre d’affaires d’Actual Invest et est reconnue, selon le communiqué, pour « l’infogérance de données de santé à caractère personnel grâce à ses certifications (ISO 9001, ISO 27001, HDS, RGPD) et la qualité de ses datacenters parmi les plus sécurisés en Europe »

Actual Systèmes est une entité en charge du négoce informatique. Elle accompagne les entreprises et collectivités dans leur transformation digitale, l’hybridation de leurs infrastructures et la gestion de la mobilité. Elle réalise 45 M€ de CA.

En acquérant Actual Invest, le groupe drômois de Pieric Brenier (cf. photo) veut renforcer sa position dans les services du numérique et de l’IT auprès des entreprises et collectivités en région. Le communiqué précise que l’acquisition de CIS Valley vient s’intégrer dans Koesio Corporate IT (ex-Quadria), la branche dédiée aux solutions informatiques et prestations de services associées : « Le nouvel ensemble forme une entité significative de l’IT en France avec un chiffre d’affaires de 280 M€ et près de 600 collaborateurs répartis sur 25 implantations sur le territoire ». Quant à l’acquisition d’Actual System, elle vient renforcer les implantations régionales de Koesio auprès des TPE/PME (offre BeProactiv).

Pour rappel, Koesio a réalisé plus de 150 acquisitions – en France, en Belgique et au Luxembourg – depuis sa création, dont 84 au cours des 4 dernières années.