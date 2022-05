Encore une belle prise pour Koesio. Cinq mois après avoir racheté de CIS Valley, le groupe va prendre le contrôle de l’intégrateur d’infrastructures systèmes et réseaux Aviti, membre comme lui du réseau Euralliance’s. Partenaire privilégié de Dell, Veeam et VMware, Aviti compte 120 salariés répartis sur sept sites en France et réalise 60 millions d’euros de chiffre d’affaires annuel.

L’entreprise va devenir une filiale de Koesio Corporate IT (CIT), l’activité informatique orientée entreprises de taille intermédiaire et collectivités du groupe. Avec Aviti, Koesio CIT devrait peser plus de 340 M€ de chiffre d’affaires annuel et dépasser les 700 salariés.

Matthieu Thibault et Romain Lemonnier, respectivement président et directeur général d’Aviti resteront aux commandes de l’entreprise pendant au moins deux ans.