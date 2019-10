Le CEO de NetApp, George Kurian, a présenté mardi au cours de la conférence NetApp Insights l’offre NetApp Keystone destinée à simplifier le stockage et de gestion des données sur site ou dans le cloud.

Les entreprises définissent sur un portail (image ci-dessous) leurs besoins pour le stockage de blocs, de fichiers ou d’objets. NetApp s’appuie ensuite sur sa technologie d’analyse prédictive Active IQ pour proposer le type de stockage et les services répondant le mieux aux exigences du client en matière de capacité, de performances et de gestion. Le stockage peut alors être administré sur site ou en mode cloud par un partenaire ou encore par NetApp, quel que soit le mode d’hébergement des données (sur site, cloud unique, cloud hybride). Les deux modes peuvent se combiner, de même que des achats de matériel et des paiements par abonnement. Keystone prend en charge AWS, Microsoft et Google Cloud

« Nous facilitons l’achat, la consommation et l’exploitation des services de données sur site et dans les principaux clouds », a indiqué George Kurian. « Et nous vous offrons la flexibilité du modèle commercial que vous recherchez : services à la demande, abonnements ou achats d’immobilisations. Nous pensons qu’ils seront tous nécessaires pour répondre aux différents cas d’utilisation de nos clients. » Le dirigeant a également promis des « prix uniformes et prévisibles et sans surprise ».

NetApp a par ailleurs présenté de nouveaux systèmes et logiciels de stockage flash ainsi que de nouvelles solutions. Intégrée avec Active IQ et Cloud Insights, AIOps offre un accès à l’IA de NetApp en matière de données sur l’infrastructure informatique. La firme de Sunnyvale propose également des solutions de sécurité et de protection des données pour certains secteurs clés (administrations, défense, infrastructures critiques). En s’appuyant sur Kubernetes, NetApp a par ailleurs créé un modèle de DevOps multicloud facilitant la portabilité des applications.