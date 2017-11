Pour son deuxième trimestre fiscal clos le 27 octobre, Netapp a publié des revenus en croissance de 6% d’un exercice à l’autre, à 1,42 milliard de dollars. Une croissance qui a surpassé ses propres prévisions et celles des analystes, qui s’attendaient à 40 M$ de moins. Son bénéfice net bondit de 60% à 175 M$ (sur la base des normes GAAP).

La croissance a été tirée notamment par les ventes de baies 100% flash, qui progressent de 58% en rythme annuel et qui pèsent désormais 1,7 milliard de dollars de chiffre d’affaires annuel. À contrario, la décroissance de ses produits dits matures s’est ralentie, leurs ventes ne reculant plus que de 3%. Toutes solutions confondues, ses ventes de produits ont crû de 14%.

Commentant les résultats de l’entreprise, George Kurian, son CEO, a expliqué que les clients avaient tendance à se tourner vers des baies 100% flash lors de la modernisation de leurs centres de données existants et que cela créait « d’énormes opportunités » pour les solutions 100% flash intégrées au Cloud de Netapp. « Au cours du trimestre, Netapp enregistré plus de deux remplacements concurrentiels par jour, ce qui représente une hausse substantielle par rapport au dernier trimestre, a-t-il précisé. La plus grande partie de ses baies flash, Netapp les installe chez de nouveaux clients en remplacement de baies de stockage SAN traditionnelles de concurrents tels que HP, IBM et EMC ».

George Kurian a indiqué que la force de Netapp dans le flash est également le moteur de son succès sur les marchés SAN et les infrastructures convergées, sur lesquels il revendique des gains substantiels de parts de marché. Il s’est félicité que ses ventes de produits dits stratégiques, qui incluent le stockage flash, mais également ses solutions d’infrastructures convergées et hyperconvergées, ainsi que ses solutions de Cloud hybride, représentent désormais 69% du chiffre d’affaires total, et qu’elles soient en hausse de 23% par rapport à la même période l’année dernière. Ses ventes d’infrastructures convergées FlexPod ont ainsi augmenté de 20% par rapport au même trimestre de l’année dernière. Une croissance nettement supérieure à celle de ses concurrents, a précisé Netapp.

« Contrairement aux approches concurrentes, qui sont cloisonnées et n’embrassent pas le Cloud, nous aidons les organisations à unifier leurs données en provenance de l’ensemble de leurs infrastructures Cloud et sur site », a souligné George Kurian, qui voit dans ces excellents résultats trimestriels la validation de sa stratégie de Cloud hybride Data Fabric.

George Kurian n’a pas caché son optimisme pour les prochains trimestres. La croissance rapide des données, la transition vers les technologies d’infrastructure convergée et hyperconvergée et le Cloud devraient continuer à soutenir sa croissance. Sa relation élargie avec Microsoft faisant de sa technologie NFS un service Azure devrait être un facteur de croissance supplémentaire, a-t-il estimé. Et avec seulement 10% de sa base installée ayant migré vers le stockage flash, il lui en reste encore sous le pied.

En vertu de quoi, NetApp a relevé ses prévisions pour le prochain trimestre, et table désormais sur un chiffre d’affaires compris entre 1,425 milliard et 1,575 milliard de dollars.