Nommé en septembre dernier président de HP France, Arnaud Lépinois a pris ses fonctions le 1er novembre. Celui qui était jusqu’à présent directeur général de Computacenter, succède à Pascale Dumas qui occupait le poste depuis 2015, date de la scission avec Hewlett Packard Enterprise. Cette dernière devrait occuper de nouvelles fonctions chez le constructeur.

Dans le cadre de ses nouvelles fonctions, Arnaud Lépinois aura pour mission d’assurer le développement de l’activité des divisions Solutions d’Impression, Systèmes Personnels et Services.

Arnaud Lépinois à une grande connaissance du secteur technologique et du management. Il a en effet occupé diverses fonctions de direction au sein d’entreprises du secteur IT. Il a également fondé plusieurs sociétés à l’international.

Diplômé en Sciences & Technologies de l’Ingénieur à l’INSA Lyon, il débute sa carrière en 1996 chez IBM en tant qu’ingénieur et responsable produits. Il devient en 2000, Chief Technology Officer du groupe Inexware, racheté par le groupe Neurones, puis prend la direction de la nouvelle entité App Development Group de ce dernier de 2002 à 2005. Entre 2005 et 2012, il crée au Canada plusieurs entreprises dont First Star International, spécialisée dans la production audiovisuelle, et Groupe Communications Neuhauz. En 2012, il devient directeur des Services Managés chez Computacenter, avant d’en prendre la direction générale en 2018.

Arnaud Lépinois arrive à un moment clé dans l’entreprise alors qu’elle bénéficie d’une forte demande de PC de la part des entreprises, mais surtout du grand public, la période étant à nouveau marquée par le confinement et le télétravail. « Je suis très fier d’accompagner HP France dans ce nouveau chapitre, même si je suis pleinement conscient des défis que l’entreprise doit relever dans cette période de mutations rapides. Avec toute l’équipe HP France, nous continuerons de soutenir nos clients et partenaires dans leur transformation numérique, en continuant d’innover et de faire preuve d’agilité et de résilience », assure dans un communiqué le nouveau président