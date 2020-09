Arnaud Lépinois va quitter ses fonctions de directeur général de Computacenter pour prendre la direction de HP France le 1er novembre prochain, rapporte Solutions Numériques. Il succédera alors à Pascale Dumas qui quittera son poste de présidente et directrice générale de la filiale du constructeur tout en y conservant des responsabilités qui seront précisées prochainement.

Après une carrière de 15 ans chez HP, Pascale Dumas avait quitté la société une première fois en 1995 pour rejoindre la division radiomessagerie de Motorola, puis la direction générale de Lexmark France. Elle était revenue chez HP en 2006 en tant que directrice générale et vice-présidente de la division Solutions d’Impression et Systèmes Personnels (PPS). Elle avait pris la tête de la filiale en novembre 2015. Pascale Dumas est titulaire d’un DESS Finance de l’université Panthéon Sorbonne (Paris 1).

Le profil de son successeur est quelque peu différent. Ingénieur en génie industriel de l’Institut national des Sciences appliqués de Lyon (INSA), Arnaud Lépinois quant à lui débute sa carrière chez IBM en 1996 comme ingénieur Méthodes et Process au sein de la division Manufacturing avant de rejoindre la division Software du constructeur en tant que consultant avant-vente et « technical advocate ». En 2000, il rejoint la société de conseil et services informatiques Neurones comme directeur technique. Cinq ans après, il fonde à Montréal Neuhauz, un fournisseur de plateformes de diffusion de contenus numériques dont il assure la direction technique et la vice-présidence. En parallèle, il dirige First Star International, une société spécialisée dans la production audiovisuelle. Il rejoint Computacenter France en 2012 en tant que responsable des activités d’infogérance, avant de prendre la direction des services managés puis d’accéder à la direction générale en janvier 2018, succédant ainsi à Lieven Bergmans, promu directeur général du développement en Europe de la société. C’est ce dernier qui assurera l’intérim d’Arnaud Lépinois en parallèle de ses responsabilités européennes.