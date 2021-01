Channelnews a demandé à des personnalités de l’écosystème IT de partager leurs prédictions business pour 2021. Les prévisions d’Arnaud Lépinois, président de HP France

Channelnews : 2021, année d’accélération ou de tassement pour le secteur des services et de la distribution ICT ?

Arnaud Lépinois : 2021 restera selon moi dans la continuité de 2020. Toutes les transformations engagées en 2020 n’ont pas eu le temps d’aboutir. Les nouveaux usages autour du télétravail, du téléenseignement et de l’impression à domicile vont ainsi se poursuivre. Je ne vois pas d’accélération ni de tassement mais plutôt un maintien en 2021 avec une demande forte pour les postes clients et les solutions d’impression.

Pour préciser, la transformation numérique va se poursuivre dans les entreprises avec des besoins croissants en termes d’ultra-mobilité et d’outils de collaboration. La prosumérisation – la nouvelle manière de s’équiper par les usages – va se développer impliquant de bien comprendre, analyser et personnaliser ces usages.

Nous devons, avec nos partenaires, être en mesure d’appréhender les nouveaux parcours clients et leur offrir une expérience numérique de bout-en-bout. Les changements dans la manière de s’équiper des entreprises vont notamment accélérer le recours à tous les modèles de souscription dans le monde du poste de travail ou des systèmes d’impression.

Enfin, les entreprises vont devoir s’adapter à une conjoncture économique incertaine, assurer la continuité de leurs services en faisant preuve de flexibilité, tout en réinventant les relations clients-fournisseurs.

Channelnews : Trois besoins clients qui vont tirer l’activité ICT en 2021 ?

Arnaud Lépinois : Le premier consiste à « délocaliser son bureau à la maison », c’est-à-dire à créer un environnement de travail complet (PC, imprimantes, écran, accessoires, mobilier, etc.) afin d’être en mesure de travailler comme dans l’entreprise. De nombreuses offres as a service destinées aux professionnels en télétravail vont venir compléter cet environnement. HP déploie ainsi son offre Instant Ink (service d’abonnement et de livraison de cartouches d’encre) aux entreprises, mais aussi très prochainement de nouvelles solutions comme HP Instant Toner et HP Boost.

Deuxième besoin : les solutions de sécurité. Le recours massif au télétravail pose plusieurs défis aux entreprises. Nous devons nous attendre à ce que les cybercriminels identifient et exploitent toutes les nouvelles failles qui ont vu le jour avec les nouveaux modes de travail. HP anticipe une recrudescence des attaques sur les équipements informatiques à domicile (cf notre rapport sur les nouvelles menaces et la Cybersécurité pour 2021). C’est pourquoi, nous développons en permanence des solutions de sécurité adaptées pour nos PC et imprimantes.

Enfin, troisième besoin relatif au contexte de confinement et couvre-feu qui oblige les personnes à trouver des activités « intérieures » : le segment Gaming se porte très bien et va continuer d’être plébiscité par les utilisateurs. HP a beaucoup innové dans ce domaine et la marque OMEN [qui appartient à HP] fait partie des marques les plus appréciées des joueurs.

Channelnews : Trois profils dont HP va avoir besoin en 2021 ?

Arnaud Lépinois : En premier lieu, des business analysts et data scientistes, capables d’analyser la multitude de données à notre disposition, pour aider à la prise de décisions et avoir un temps d’avance sur les usages et besoins. Nous avons besoin également de consultants techniques disposant d’une vision complète des SI (modern IT, sécurité, Cloud, etc.) et à même de proposer des solutions personnalisées aux entreprises dans le cadre de leur transformation. HP recherche également des spécialistes des ventes, formés aux nouveaux modèles de souscriptions et aux services en général.

Channelnews : Un(e) produit/service/activité qui ne redémarrera pas en 2021 ?

Arnaud Lépinois : Nos clients dans les secteurs des transports, du tourisme, de l’hôtellerie et de la restauration, ou encore du divertissement (hors numérique) ont été lourdement et durablement pénalisés. L’année 2021 va demeurer difficile pour ces industries et bien d’autres. Nous sommes engagés à leur côté pour leur permettre de poursuivre leur transformation numérique et les aider à redémarrer.

Channelnews : Trois valeurs qui vont marquer 2021 ?

Arnaud Lépinois : Les entreprises ont sans doute davantage pris conscience de la valeur de leurs collaborateurs pendant cette crise et elles vont devoir les placer au cœur de leurs préoccupations en 2021 et dans le futur (formation, développement de compétences et de carrière, bien-être dans un contexte de télétravail, etc.). Je pense que les entreprises qui n’intégreront pas cette valeur seront impactés négativement.

La diversité, au sens large du terme, est une des valeurs qui me tient à cœur puisqu’elle fait la richesse d’une entreprise. Au-delà de l’égalité hommes-femmes, les entreprises doivent représenter des modèles d’ouverture et fédérer des profils multiples que ce soit en termes d’âge, de parcours, de compétences, d’envies et d’engagements.

Nous sommes une entreprise internationale mais nous devons agir et avoir un impact localement sur trois axes : le respect de l’environnement, la considération et la protection de nos collaborateurs et auprès de l’ensemble des publics avec lesquels nous interagissons en France.

Channelnews : Trois raisons d’espérer une meilleure année 2021 que 2020 ?

Arnaud Lépinois : La vaccination tout d’abord nous permet d’entrevoir le « bout du tunnel » et d’espérer retrouver des relations sociales, même si elles seront certainement différentes d’avant la crise. Ce que nous avons subi, nous a transformé et nous a rendu plus résilients, et plus agiles aussi. De nouveaux modèles économiques vont émerger, fondés sur l’innovation et la transformation numérique : par exemple l’adoption de nouveaux équipements et services pour améliorer le télétravail et le télé-enseignement, la fabrication additive pour relocaliser certaines productions au plus près des besoins, la micro-fluidique pour répondre aux nouveaux enjeux de santé de prévention des maladies, ou la personnalisation apportée par les technologies d’impression numérique, etc. Nous avons de multiples raisons de rester optimistes et de nous donner de nouvelles ambitions !

Reçu par mail le 29 janvier