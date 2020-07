Groupe Open a publié ses résultats du deuxième trimestre et du premier trimestre. L’ESN qui s’attendait à une baisse de son chiffre d’affaires au premier semestre a vu celui-ci reculer de 5,4% en année glissante sur la période. Le chiffre d’affaires atteint ainsi 147,59 millions d’euros, soit 144,5 millions d’euros générés en France (-5,9%) et 3,4 millions d’euros à l’international (+26%). Le recul est plus important au deuxième trimestre (-7,8%) qu’au premier trimestre (-3,2%), mais moins élevé que prévu.

Cette décroissance est due essentiellement à la baisse du taux d’occupation et de l’effectif productif (3.180 collaborateurs à fin juin contre 3.250 six mois plus tôt), impacts directs de la pandémie de Covid-19.

D’un point de vue commercial, le semestre a été marqué par le gain d’un nouveau marché public auprès de l’UGAP (Union des Groupements d’Achats Publics). Déjà titulaire du précédent contrat de prestations d’assistance à maîtrise d’œuvre, le groupe toujours associé à Atos c’est cette fois vu confier en plus la maintenance applicative.

Comme on l’a vu, le chiffre d’affaires du deuxième trimestre est meilleur qu’attendu. Pour autant, la prudence reste de mise. Dans un environnement sanitaire et économique à visibilité réduite, Groupe Open anticipe pour l’ensemble de l’exercice 2020 un chiffre d’affaires en décroissance d’environ 5% et un résultat opérationnel courant situé entre 3% et 4%. On est loin des prévisions initiales, le groupe tablant alors sur une forte amélioration des résultats sur l’ensemble de l’année comparé à 2019, grâce à l’augmentation de l’effectif productifs et à un meilleur taux d’occupation.

Les résultats du premier semestre seront publiés le mercredi 9 septembre après fermeture de la bourse.