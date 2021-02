Umanis a plutôt bien résisté à la crise sanitaire. Au cours du quatrième trimestre de son exercice 2020, l’ESN a réalisé un chiffre d’affaires consolidé de 54,5 millions d’euros, en recul de 8% sur un an. Sur l’ensemble de l’exercice, le chiffre d’affaires consolidé atteint 214,9 millions d’euros, soit un léger repli de 2% comparé à 2019.

Dans le sillage du troisième trimestre, le taux d’activité a poursuivi sa remontée progressive. Grâce à l’optimisation de l’efficacité opérationnelle et aux mesures prises par le groupe (recours accru à l’organisation en centres de services et au télétravail, gestion stricte des dépenses et contrôle des engagements, etc.), Umanis estime être en mesure d’afficher un Ebitda 2020 supérieur à celui enregistré l’an dernier (la marge était alors de 10,1%). S’appuyant sur « de belles signatures de clients en fin d’année » et les « nombreux projets de transformation numérique qui se lancent dans toutes les entreprises actuellement », la société a annoncé un important plan de recrutements. Cette année, 670 collaborateurs devraient rejoindre Umanis (380 en Ile-de-France, 270 dans les autres régions et 20 en Suisse et au Luxembourg.

Après une pause en 2020 à cause de la pandémie, le groupe a par ailleurs relancé sa politique d’acquisition. Il est ainsi est entré en négociation exclusive pour l’acquisition « d’une ESN française spécialisée dans la transformation digitale des entreprises ». Cette société a réalisé un chiffre d’affaire de plus de 20 millions d’euros en 2020, accompagné d’une rentabilité qui se situe dans les standards d’Umanis. Cette opération, qui devrait se concrétiser dans le courant du premier trimestre, sera financée intégralement en numéraire, par tirage sur la ligne de crédit dédiée au financement des opérations de croissance externe. D’autres dossiers seraient actuellement à l’étude.

Umanis dévoilera l’ensemble de ses perspectives 2021 à l’occasion de la publication de ses résultats annuels 2020, mi-avril.