Après le décès prématuré cet été du CEO et co-fondateur de SoftwareONE, le spécialiste de l’optimisation des licences logicielles s’est doté d’un nouveau patron. Le choix s’est porté sur Dieter Schlosser Ce dernier a rejoint le groupe en 2012 et occupait récemment le poste de directeur mondial des opérations et de la transformation.

« En cette période de transformation, il n’y a pas mieux pour diriger SoftwareONE que Dieter Schlosser. Pour la prochaine phase de croissance et d’intégration de Comparex, Dieter offre la bonne combinaison de talents, de connaissances techniques et stratégiques et de compétences en leadership », explique dans un communiqué Daniel von Stockar, fondateur et président du conseil d’administration de l’éditeur. « Dieter est un leader reconnu pour sa vision et son leadership, alors que SoftwareONE est passé du statut de revendeur de logiciels et de gestion de licences a celui de leader mondial des plateformes, des solutions et des services. Grâce à sa proximité avec nos clients du monde entier, Dieter a établi un portefeuille de services dynamique conçu pour l’innovation et la croissance. »

Diplômé de l’Académie d’économie et d’administration du Bade-Wurtemberg, Dieter Schlosser cumule plus de 30 ans d’expérience dans les régions Asie-Pacifique et EMEA, notamment chez Daimler-Benz où il a passé 23 ans.